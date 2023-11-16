И качественный, и стоит дешевле – побывали на предприятии, где готовят белорусский картофель фри

Новости Беларуси. Единственный в стране производитель картофеля фри – консервный завод в Толочинском районе – расширяет линейку импортозамещающей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы нарастить объемы выпуска полуфабриката с высокой добавленной стоимостью, по поручению главы государства здесь приступили к строительству высокотехнологичного картофелехранилища.

На предприятии по производству картофеля фри разработали сразу несколько новинок. Одна из них – дольки по-деревенски в панировке. После неоднократных дегустаций остановились на сочетании куркумы, чеснока и паприки. Главный технолог предприятия Марина Алейникова разрабатывала рецептуру совместно с поварами. Обязательно сохраняя традиции национальной кухни.

Марина Алейникова, главный технолог предприятия:

Сегодня на линии у нас идет новый продукт – картофель фри 10 на 10 с панировкой. Картофель одобрен мировыми производителями. У нас он на собственных полях выращен. Мы увеличили площади в этом году в два раза.