И качественный, и стоит дешевле – побывали на предприятии, где готовят белорусский картофель фри
Новости Беларуси. Единственный в стране производитель картофеля фри – консервный завод в Толочинском районе – расширяет линейку импортозамещающей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы нарастить объемы выпуска полуфабриката с высокой добавленной стоимостью, по поручению главы государства здесь приступили к строительству высокотехнологичного картофелехранилища.
На предприятии по производству картофеля фри разработали сразу несколько новинок. Одна из них – дольки по-деревенски в панировке. После неоднократных дегустаций остановились на сочетании куркумы, чеснока и паприки. Главный технолог предприятия Марина Алейникова разрабатывала рецептуру совместно с поварами. Обязательно сохраняя традиции национальной кухни.
Марина Алейникова, главный технолог предприятия:
Сегодня на линии у нас идет новый продукт – картофель фри 10 на 10 с панировкой. Картофель одобрен мировыми производителями. У нас он на собственных полях выращен. Мы увеличили площади в этом году в два раза.
Анатолий Анюховский, директор предприятия:
Наш продукт и качественный, и в то же время мы по сравнению с заграницей в два раза дешевле стоит.
Как готовят популярный полуфабрикат в Беларуси – смотрите в видеоматериале.