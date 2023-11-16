В Витебске выпустили новые машины для внесения органических удобрений

Новости Беларуси. Развитие производства отечественной сельхозтехники на контроле Президента. Одно из ключевых требований главы государства – снизить зависимость от импорта и обратить внимание на качество поставляемой продукции. Так, новые машины для внесения органических удобрений выпустили в Витебске совместно с несколькими предприятиями Гродненской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В процессе работа над сборкой кукурузных сеялок. Договор предполагает, что до начала весенней посевной будет собрано 100 кукурузных сеялок и столько же машин для внесения органики. У витебского производителя – 30 % локализации, остальное поставляют партнеры из Лиды и Бобруйска.

Дмитрий Жигунов, главный инженер предприятия:

В этом году нашим предприятием освоен выпуск нового вида продукции – разбрасывателя твердых удобрений грузоподъемностью 9 тонн. На следующей неделе мы планируем получить машинокомплекты сеялок точного высева, восьмирядковые с возможностью внесения удобрений. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить труд наших аграриев.

Улучшить качество сельскохозяйственных работ позволяют и другие новации. В Витебской области освоено производство косилок, посевных и почвообрабатывающих агрегатов, машин для внесения минеральных удобрений.