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В Национальном историческом музее открылась выставка необычных новогодних украшений

16 ноября 2023 16:51
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Новости Беларуси. Игрушечный трамвай из Сан-Франциско, белорусский трактор или английский кэб в миниатюре. Необычные новогодние украшения представлены на выставке в Национальном историческом музее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Национальном историческом музее открылась выставка необычных новогодних украшений-1

Она проходит уже в седьмой раз. Здесь более 2 000 экспонатов из 70 стран. Это копии знаменитых яиц Фаберже и даже шар, которому более 100 лет. Ювелирные работы и белорусские реплики картин великих художников. Все эти экспонаты собирал минчанин Андрей Бегун. В его личной коллекции более 5 000 интересных вещей. Какие-то он приобретал лично, другие на белорусской фабрике новогодних украшений, что-то передавали друзья.

В Национальном историческом музее открылась выставка необычных новогодних украшений-4

Дарина Римпо, научный сотрудник Национального исторического музея:
Людям очень нравится экспозиция. Проникаются этим духом Рождества. Экспозиция открылась у нас еще в конце октября. Будем надеяться, что будет пользоваться еще долгое время спросом. Очень любят приходить к нам школьные группы, семьи. Иностранным посетителям тоже мы всегда очень рады. У нас активно записываются группы – понятное дело, ведь все любят новогодние праздники.

В Национальном историческом музее открылась выставка необычных новогодних украшений-7

На выставке есть и уголок с темой Колядок.

Экспозиция «Музей елочных игрушек» будет работать до 1 февраля 2024 года.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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