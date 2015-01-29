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В Ивацевичском районе рыбак похвастался в Интернете выловленным сомом и привлек внимание инспекторов

29 января 2015 07:33
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Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в Ивацевичском районе. В реке Щара около деревни Доманово местный житель выловил огромного сома. Его вес оказался больше 30 килограммов, а длина – около двух метров. Для того, чтобы вытянуть рыбу на берег, мужчине понадобилось почти полчаса.

Однако такое рыбацкое счастье обернулось для него конфузом.

Заметку о весомом улове разместили в Интернете. Текст прочитали сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира, которые теперь стремятся познакомиться с удачливым рыбаком.

За незаконно выловленного сома тому грозит штраф свыше 11 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Рыбалка в Беларуси

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