Главный конструктор по автобусам Юрий Сырокваш: о новейших технологиях конструирования

Юрий Дмитриевич, можем ли мы сказать, что большинство тех автобусов, которые сейчас ездят по Минску и перевозят граждан, являются Вашим продуктом?

Юрий Сырокваш, главный конструктор по автобусам автомобильного завода:

Нет. Разумеется, это продукт коллективный. У истоков автобусостроения стояли очень талантливые люди.

Вы уже более 30 лет занимаетесь конструкторским делом. Всё начиналось сразу же с автобусов?

Юрий Сырокваш, главный конструктор по автобусам автомобильного завода:

Нет. После института я был распределён на производство колёсных тягачей - дисков Минского автозавода, занимался работами по военной тематике. После того, как я отработал 10 лет, в эти сложные (в экономическом плане) 90-е годы автозавод принял решение о начале проектирования, подготовки производства автобусов. Я хотел чего-то нового. Потому решил рискнуть. Беспроигрышный вариант: это всегда очень богато, востребовано. Люди всегда будут ездить на работу, с работы.

При конструировании автобуса, на чьё мнение Вы опираетесь: пассажиров, кондутора-контролёра, водителя?

Юрий Сырокваш, главный конструктор по автобусам автомобильного завода:

При конструировании автобусов, существуют очень жёсткие стандарты, которые должны обеспечивать безопасность пассажиров: экологических, пожарных… Если вспомнить старые карусы, они все были со ступеньками, сейчас - нет. Время идёт, стандарты меняются. Прежде всего они направлены на безопасность и удобство пользования. Необходимо думать о пожилых людях, инвалидах, молодых мамах с колясками.