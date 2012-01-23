Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске

Художница Гунефа Матюшенкова сгустила краски и рассказала о себе на языке природы.



Эксклюзивная экспозиция открылась в минской галерее «Университет культуры», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На суд ценителей тонкого искусства мастер вынесла результат экспериментального творчества – работы созданы в технике акварели, батика и гобелена.



Гунефа Матюшенкова, автор экспозиции «Субъективное в объективном»:

Я пыталась эту параллель провести: мои ощущения, которые перекликаются с состоянием природы. Мои – субъективные ощущения, а природа реально существует. Два в одном – так соединилось это в моих работах.