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Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске

23 января 2012 18:41
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Художница Гунефа Матюшенкова  сгустила краски и  рассказала о себе  на языке  природы.  

Эксклюзивная экспозиция открылась в минской галерее «Университет культуры», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На суд ценителей тонкого искусства мастер вынесла результат экспериментального творчества – работы созданы в технике акварели, батика и гобелена.

Гунефа Матюшенкова, автор экспозиции «Субъективное в объективном»:
Я пыталась эту параллель провести: мои ощущения, которые перекликаются с состоянием природы. Мои – субъективные ощущения, а природа реально существует. Два в одном – так соединилось это в моих работах.

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-1

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-3

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-5

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-7

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-9

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-11

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-13

Художественная экспозиция «Субъективное в объективном» в Минске-15

# общество # Культура # Выставки

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