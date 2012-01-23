Станции метро «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина» откроются в начале сентября

Строительство новых станций метрополитена вышло на финишную прямую. Освоив более 750 миллиардов рублей, столичные метростроевцы взяли курс на опережение графиков сдачи объектов.



Уже в начале сентября откроются сразу три станции – «Грушевка», «Михалово» и «Петровщина». Монтажные работы практически завершены, а на платформах трудятся мастера отделки.



В оформлении интерьера по большей части используют природный камень, металлокерамику и керамогранит. А для того, чтобы ускорить темпы работ, еженедельно будут организованы субботники с участием сотрудников столичных предприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Павел Царун, начальник КУП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Идет отделка путевых стен и платформенных вестибюльных участков. Приступили к отделке входов станций метро «Грушевка», «Петровщина».

Сейчас мы вносим в график дополнения в части того, чтобы привлекать весь город на проведение субботников с определением предприятий.