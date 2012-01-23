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27 минчан получили гололедные ушибы и обморожения за прошедшие выходные

23 января 2012 18:16
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Чаще всего минчане получают повреждения связок, различные переломы и вывихи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Врачи советуют девушкам забыть о высоких каблуках. И еще раз напоминают, что горячительные напитки от переохлаждения и травм не спасают.

Александр Вечер, врач-травматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Прогнозируется снижение температуры к концу недели. Поэтому, если температура будет доходить до больших минусовых значений, то, я думаю, будет правильным временно отказаться от выходов на улицу. Это что касается детей.

# общество

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