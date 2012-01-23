27 минчан получили гололедные ушибы и обморожения за прошедшие выходные

Чаще всего минчане получают повреждения связок, различные переломы и вывихи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Врачи советуют девушкам забыть о высоких каблуках. И еще раз напоминают, что горячительные напитки от переохлаждения и травм не спасают.



Александр Вечер, врач-травматолог УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Прогнозируется снижение температуры к концу недели. Поэтому, если температура будет доходить до больших минусовых значений, то, я думаю, будет правильным временно отказаться от выходов на улицу. Это что касается детей.