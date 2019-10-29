Белорусы заняли первое место в конкурсе по робототехнике FIRST Global Challenge

Новости Беларуси. Лучшие среди 189 участников. Команда Беларуси завоевала первое место на международном состязании по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge. Конкурс прошел в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его условиям, участникам было необходимо очистить океан от загрязняющих веществ с помощью роботов. Кроме технической составляющей, жюри оценивало и умение ребят работать в команде.

Нашу страну в Арабских Эмиратах представляли трое школьников и двое студентов. Это ученики гимназий, лицеев. А также БГУ и БГУИРа.