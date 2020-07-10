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Российская вакцина сформировала у добровольцев иммунитет к коронавирусу

10 июля 2020 11:44
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Новости России. Российская вакцина от COVID-19 сформировала у испытуемых иммунитет к болезни. Об этом свидетельствуют результаты анализов добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Российская вакцина сформировала у добровольцев иммунитет к коронавирусу-1

Таким образом, тестирование вышло на финальную стадию. Врачи ведут круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья подопечных: проводят осмотры, измеряют давление, пульс, температуру. Первую группу испытуемых планируют выписать уже на следующей неделе, а вторая продолжит участие в эксперименте.  

Российская вакцина сформировала у добровольцев иммунитет к коронавирусу-4

В понедельник, 13 июля, им введут второй компонент вакцины. Предполагается, что это позволит закрепить иммунитет и продлить срок его действия.  

# Коронавирус # Фотофакт

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