Российская вакцина сформировала у добровольцев иммунитет к коронавирусу

Новости России. Российская вакцина от COVID-19 сформировала у испытуемых иммунитет к болезни. Об этом свидетельствуют результаты анализов добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Российская вакцина от COVID-19 сформировала у испытуемых иммунитет к болезни. Об этом свидетельствуют результаты анализов добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, тестирование вышло на финальную стадию. Врачи ведут круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья подопечных: проводят осмотры, измеряют давление, пульс, температуру. Первую группу испытуемых планируют выписать уже на следующей неделе, а вторая продолжит участие в эксперименте.
В понедельник, 13 июля, им введут второй компонент вакцины. Предполагается, что это позволит закрепить иммунитет и продлить срок его действия.