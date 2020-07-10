Российская вакцина сформировала у добровольцев иммунитет к коронавирусу

Новости России. Российская вакцина от COVID-19 сформировала у испытуемых иммунитет к болезни. Об этом свидетельствуют результаты анализов добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, тестирование вышло на финальную стадию. Врачи ведут круглосуточное наблюдение за состоянием здоровья подопечных: проводят осмотры, измеряют давление, пульс, температуру. Первую группу испытуемых планируют выписать уже на следующей неделе, а вторая продолжит участие в эксперименте.