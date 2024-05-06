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Кочанова о геноциде: белорусы сделают всё, чтобы сохранить мир и не допустить такой трагедии

06 мая 2024 16:43
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Так, за три последних года специалисты нашли в столичном урочище «Уручье» 16 ям-могил времен Великой Отечественной войны. Изначально информация архивов говорила о семи таких захоронениях, в которых было погребено не менее 37 тысяч человек – узники Минского гетто, военнопленные, мирные жители.

Кочанова о геноциде: белорусы сделают всё, чтобы сохранить мир и не допустить такой трагедии-1

Сегодня, 6 мая, на месте ужасающих событий отдали дань памяти погибшим члены Совета Республики, руководство Генеральной прокуратуры и молодые парламентарии.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мир должен знать, что происходило на нашей земле, и понимать, что белорусы будут делать все, чтобы сохранить мир и спокойствие и никогда впредь не допустить такой трагедии, которая развернулась на нашей земле, не по нашей воле, не по нашей инициативе, а просто люди гибли и страдали за свою землю, за тот клочок земли, на котором они хотели растить своих детей и жить.

Кочанова о геноциде: белорусы сделают всё, чтобы сохранить мир и не допустить такой трагедии-4

Нацисты не щадили никого. В ямах-могилах, предположительно, останки и детей, и стариков. Рядом с телами – личные вещи, флакон от духов, монеты, дужки и линзы от очков. Здесь же улики: немецкие гильзы, патроны. При этом останки лежат друг на друге, пластом – скорее всего, местных жителей и военнопленных сбрасывали сюда уже после смерти. Только вблизи деревни Копище уничтожили более 50 тысяч человек, однако специалисты уверены, что реальные цифры выше в разы. Поэтому масштабная работа будет продолжена.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова

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