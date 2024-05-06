Кочанова о геноциде: белорусы сделают всё, чтобы сохранить мир и не допустить такой трагедии

Так, за три последних года специалисты нашли в столичном урочище «Уручье» 16 ям-могил времен Великой Отечественной войны. Изначально информация архивов говорила о семи таких захоронениях, в которых было погребено не менее 37 тысяч человек – узники Минского гетто, военнопленные, мирные жители.

Сегодня, 6 мая, на месте ужасающих событий отдали дань памяти погибшим члены Совета Республики, руководство Генеральной прокуратуры и молодые парламентарии. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мир должен знать, что происходило на нашей земле, и понимать, что белорусы будут делать все, чтобы сохранить мир и спокойствие и никогда впредь не допустить такой трагедии, которая развернулась на нашей земле, не по нашей воле, не по нашей инициативе, а просто люди гибли и страдали за свою землю, за тот клочок земли, на котором они хотели растить своих детей и жить.