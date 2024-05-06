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«Борьба против непохожих на себя». Доктор исторических наук рассказал, во что превратились США

06 мая 2024 16:27
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По какому пути пошли политики Евросоюза и какие силы сражаются за душу человечества? Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Борьба против непохожих на себя». Доктор исторических наук рассказал, во что превратились США-1

Константин Курылев, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН имени Патриса Лумумбы, доктор исторических наук, профессор (Россия):
Если вспомнить, из чего создавались США, то создавались они как сияющий град на холме, который был призван освещать все вокруг, привлекать, обращать в себя. Сейчас мы видим то извращенное сияние града на холме, которое не привлекает, а отталкивает. Борьба против непохожих на себя, против тех, кто выступает с иных позиций, с позиций традиционализма, с позицией, которая больше воспринимается человечеством. Это борьба против большей части мира, эта меньшая часть нацелена на то, чтобы сохранить свое влияние.

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# Международная политика # общество # Константин Курылев

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