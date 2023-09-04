Хренин: польский вертолёт нарушил границу Беларуси – это низкая подготовка лётчика

Вторжение польского вертолета на территорию нашей страны – не провокация, а следствие низких навыков летчиков соседней страны. Об этом заявил министр обороны Беларуси во время учений ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Ивацевичами сегодня, 4 сентября, отработали посадку самолетов на автомобильные дороги. Использование их в качестве запасных аэродромов – распространенная мировая практика. Магистрали – одна из первоочередных целей противника в современных войнах. Поэтому охрана подступов к трассам не менее важна, чем посадка на них самолетов. Все эти задачи успешно выполнили сегодня во время учения. Некоторые из пилотов подобные маневры совершали впервые.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

На прошлой неделе произошел случай. Боевой вертолет Вооруженных сил Польши нарушил государственную границу Республики Беларусь. Это не что иное, как низкая подготовка летчика. У нас сохраняется взаимодействие в рамках обеспечения безопасности полетов. Мы видели этот борт, мы знали, с какой целью он летит – патрулирование государственной границы. Отслеживали полностью его полет. Низкая подготовка летчика не позволила выверенно пройти по, как говорят летчики, ленточке. Ну, нарушил госграницу.

В рамках учений на аэродромный участок дороги впервые приземлится Су-30СМ. Многофункциональный истребитель способен поражать как воздушные, так и наземные цели. Сегодня он стоит на вооружении 13 стран.