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Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям

01 сентября 2023 21:03
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Новости Беларуси. День знаний в центральном регионе отпраздновали масштабно. Свои двери распахнули свыше 5 сотен учреждений образования. Среди них и те, которые встретили ребят впервые. Так, в агрогородке Староборисов открылось новое кадетское училище. Здесь азы военного дела будут постигать 140 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-1

Им этот день запомнится надолго. Церемония передачи знамени, выступление роты почетного караула и военного оркестра. Линейка прошла в особой торжественной обстановке. Поздравить кадетов и преподавательский состав приехали высокие гости. И, как принято на новоселье, с подарками. Учреждению образования передали мультимедийную установку, телевизор и средства на возведение воркаут-площадки. Все, чтобы образовательный процесс для новоиспеченных кадетов проходил комфортно. Ведь здесь воспитывают настоящих патриотов.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Сегодня действительно состоялось важное мероприятие государственного значения. Мы открыли очередное кадетское училище на территории нашей Республики Беларусь. Мудрое решение в Минской области об открытии этого кадетского училища именно здесь. Ведь Борисов – это город воинской славы. Здесь очень много ветеранов, тех, кто связывал свою жизнь с Вооруженными Силами Советского Союза, в последующем суверенной Республики Беларусь. Конечно же, эти люди будут участвовать здесь в военно-патриотическом воспитании этих мальчишек.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-7

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Наши оппоненты, недруги, можно сказать, враги бьют по самому святому – по нашим детям, пытаясь затянуть их в недры лживого и искаженного интернета, навязав им не те ценности. Вот этим информационным ударам, попыткам наших детей втянуть в тот негатив мы противопоставляем и развиваем кадетское движение. Мы сейчас выходим на финишную прямую в формировании Республиканского центра патриотического воспитания, который уже объявлен молодежной стройкой. И в этом направлении мы будем четко работать, понимая, что самое важное для нашей страны – это гражданин-патриот. А это наши дети, которые станут на смену нам.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-10

Образование в кадетском училище – это первая ступень в большом деле подготовки военных кадров. Передавать опыт ребятам будут военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Сегодня было подписано соглашение о взаимодействии. Такой тандем позволит подготовить достойное пополнение для силовых вузов.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Я абсолютно уверен в блестящем будущем этого учреждения образования. Почему? Я еще раз повторюсь. Просто вот само место, Борисов, знаменитые Печи – учебка, которую в СССР все знали, воинские подразделения, вот этот симбиоз, он должен дать тот результат, на который мы надеемся и который мы ждем.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-13

Ростислав Пивовар, кадет Борисовского кадетского училища:
У меня дедушка с бабушкой и многие родственники связаны с этим делом, и я тоже решил пойти на этот шаг. Сейчас здесь у нас проходит курс молодого бойца, тоже очень интересно, каждый день что-то узнаем новое. В форме ходить, конечно же, не так привычно, как обычно, но это гордость.

Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям-16

Уже в первый день для ребят провели традиционные уроки. Не обошлось без сладких сюрпризов от руководства центрального региона. К слову, всего на территории страны сегодня работают 9 кадетских училищ. Два из них в Минской области.

# Кадеты в Беларуси # общество # Александр Вольфович # Виктор Хренин # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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