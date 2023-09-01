Хренин на открытии кадетского училища: наши враги бьют по самому святому – по нашим детям

Новости Беларуси. День знаний в центральном регионе отпраздновали масштабно. Свои двери распахнули свыше 5 сотен учреждений образования. Среди них и те, которые встретили ребят впервые. Так, в агрогородке Староборисов открылось новое кадетское училище. Здесь азы военного дела будут постигать 140 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им этот день запомнится надолго. Церемония передачи знамени, выступление роты почетного караула и военного оркестра. Линейка прошла в особой торжественной обстановке. Поздравить кадетов и преподавательский состав приехали высокие гости. И, как принято на новоселье, с подарками. Учреждению образования передали мультимедийную установку, телевизор и средства на возведение воркаут-площадки. Все, чтобы образовательный процесс для новоиспеченных кадетов проходил комфортно. Ведь здесь воспитывают настоящих патриотов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Сегодня действительно состоялось важное мероприятие государственного значения. Мы открыли очередное кадетское училище на территории нашей Республики Беларусь. Мудрое решение в Минской области об открытии этого кадетского училища именно здесь. Ведь Борисов – это город воинской славы. Здесь очень много ветеранов, тех, кто связывал свою жизнь с Вооруженными Силами Советского Союза, в последующем суверенной Республики Беларусь. Конечно же, эти люди будут участвовать здесь в военно-патриотическом воспитании этих мальчишек.

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Наши оппоненты, недруги, можно сказать, враги бьют по самому святому – по нашим детям, пытаясь затянуть их в недры лживого и искаженного интернета, навязав им не те ценности. Вот этим информационным ударам, попыткам наших детей втянуть в тот негатив мы противопоставляем и развиваем кадетское движение. Мы сейчас выходим на финишную прямую в формировании Республиканского центра патриотического воспитания, который уже объявлен молодежной стройкой. И в этом направлении мы будем четко работать, понимая, что самое важное для нашей страны – это гражданин-патриот. А это наши дети, которые станут на смену нам.

Образование в кадетском училище – это первая ступень в большом деле подготовки военных кадров. Передавать опыт ребятам будут военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Сегодня было подписано соглашение о взаимодействии. Такой тандем позволит подготовить достойное пополнение для силовых вузов. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я абсолютно уверен в блестящем будущем этого учреждения образования. Почему? Я еще раз повторюсь. Просто вот само место, Борисов, знаменитые Печи – учебка, которую в СССР все знали, воинские подразделения, вот этот симбиоз, он должен дать тот результат, на который мы надеемся и который мы ждем.

Ростислав Пивовар, кадет Борисовского кадетского училища:

У меня дедушка с бабушкой и многие родственники связаны с этим делом, и я тоже решил пойти на этот шаг. Сейчас здесь у нас проходит курс молодого бойца, тоже очень интересно, каждый день что-то узнаем новое. В форме ходить, конечно же, не так привычно, как обычно, но это гордость.