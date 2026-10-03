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Новости по тегу #Министр обороны

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России
03 октября 2026 07:55

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»
13 августа 2026 07:23

Минобороны запускает новый художественный проект «Мова любові. Служэнне»

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения
11 мая 2026 13:35

Хренин: Президент Беларуси согласился с подходами к госпрограмме вооружения

Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси
25 марта 2026 16:53

Хренин: мы не должны сбавлять темпы в вопросах обеспечения военной безопасности Беларуси

Минобороны Беларуси поделилось опытом организации военно-патриотического воспитания с коллегами из СНГ
29 ноября 2025 07:36

Минобороны Беларуси поделилось опытом организации военно-патриотического воспитания с коллегами из СНГ

Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны
13 августа 2025 10:33

Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны

Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет
18 октября 2017 13:07

Минобороны: всего в Беларуси около 200 воинских частей, в большинстве из них нарушений нет

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь, 28 ноября был представлен руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил
28 ноября 2014 13:57

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь, 28 ноября был представлен руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил

06 ноября 2012 11:11

Сергей Шойгу стал министром обороны России