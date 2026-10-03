Новости по тегу #Министр обороны

Отрабатывалось отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Было задействовано более 47 тысяч человек, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей.
Его концепция строится на символизме, где тема служения раскрывается через образ женщины – как источника поддержки, веры и внутренней силы.
По его словам, на встрече обсудили необходимые виды вооружений для страны и подходы к развитию армии. Хренин отметил, что программа служит инструментом реализации плана строительства Вооруженных сил.
Мероприятия, проверки – это важнейший элемент сдерживания тех потенциальных врагов, которые не хотят, чтобы Беларусь жила мирно.
В Москве прошло заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.
Основными темами стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям «Запад-2025» и оперативная обстановка у границ Беларуси.
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