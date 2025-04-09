Караник: последствия Великой Отечественной до сих пор сказываются на демографической ситуации в стране
Дворец Республики день за днем объединяет белорусов из всех регионов нашей страны, чтобы передать творческое воплощение истории Великой Отечественной войны. 9 апреля зрителями концерта-реквиема «Каждый третий» стали жители Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск приехали трудовые коллективы, молодежь и ветераны – свыше 2 тысяч человек получили возможность окунуться в исторические события, переданные разными формами: экспозиция, в которой есть даже фронтовой хлеб, концертные номера с самыми проникновенными песнями и постановками.
Сожженные земли, разрушенные города, лагеря смерти. На нашей земле фашисты проявили особую зверскую жестокость. Политику геноцида захватчики начали разворачивать буквально с первых дней войны. Гитлеровцы провели более 180 крупных карательных операций.
Экспозиция, заполненная целыми томами книг, глубоко погружает в кровавую страницу истории. Судьбы миллионов невинных, которые просто хотели жить. Но у карателей были другие планы. Умирали люди в страшных муках.
Хатынь, Дальва, Ола, Стефаново. Во время Великой Отечественной войны оккупанты стерли с лица нашей земли более 12 тысяч населенных пунктов. Жителей расстреливали, сжигали и топили в колодцах. Такого масштабного уничтожения людей не знала ни одна страна. Эта боль в сердцах белорусов не утихает спустя десятилетия.
Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Каждый третий – погибший. Это до сих пор сказывается на демографической ситуации в стране. Эти волны нерожденных поколений мы ощущаем до сих пор. Это факт, когда кто-то пытался лишить права на жизнь целый народ.
Согласно генеральному плану «Ост», здесь фактически должно было остаться только 25 % населения. Все остальные подлежали либо уничтожению, либо переселению. Эта информация должна передаваться следующим поколениям, чтобы мы помнили не для того, чтобы мстить, а чтобы не допустить повторения этих событий.
На белорусских землях нацисты возвели сотни лагерей смерти. Тростенец, Минское и Бобруйское гетто, Красный Берег, Озаричи. Места массового геноцида были почти в каждом регионе. В первые дни войны захватчики создали в Гродно концлагерь для военнопленных. Шталаг 324 – фабрика смерти, где погибли тысячи советских солдат и мирных жителей. Эту страшную историю белорусы не дадут исказить и переписать.
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