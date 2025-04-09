Караник: последствия Великой Отечественной до сих пор сказываются на демографической ситуации в стране

Дворец Республики день за днем объединяет белорусов из всех регионов нашей страны, чтобы передать творческое воплощение истории Великой Отечественной войны. 9 апреля зрителями концерта-реквиема «Каждый третий» стали жители Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск приехали трудовые коллективы, молодежь и ветераны – свыше 2 тысяч человек получили возможность окунуться в исторические события, переданные разными формами: экспозиция, в которой есть даже фронтовой хлеб, концертные номера с самыми проникновенными песнями и постановками.

Сожженные земли, разрушенные города, лагеря смерти. На нашей земле фашисты проявили особую зверскую жестокость. Политику геноцида захватчики начали разворачивать буквально с первых дней войны. Гитлеровцы провели более 180 крупных карательных операций. Экспозиция, заполненная целыми томами книг, глубоко погружает в кровавую страницу истории. Судьбы миллионов невинных, которые просто хотели жить. Но у карателей были другие планы. Умирали люди в страшных муках.

Хатынь, Дальва, Ола, Стефаново. Во время Великой Отечественной войны оккупанты стерли с лица нашей земли более 12 тысяч населенных пунктов. Жителей расстреливали, сжигали и топили в колодцах. Такого масштабного уничтожения людей не знала ни одна страна. Эта боль в сердцах белорусов не утихает спустя десятилетия.