Беларусь занимает четвертое место в СНГ по объему выпуска металлургической продукции

От тончайшей проволоки до гигантских конструкций. Металлургическая отрасль Беларуси сегодня переживает настоящий технологический прорыв. Модернизация цехов, уникальные сплавы и новые рынки сбыта – наши заводы уверенно плавят рекорды и куют экономический суверенитет страны. Ключевым предприятием отрасли является Белорусский металлургический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Праздник людей с несгибаемой волей» – Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургии.

За первое полугодие здесь произвели около 700 тысяч тонн стали. Акцент на внутренний рынок – за последние три года долю присутствия на нем увеличили вдвое. Теперь этот показатель превышает 60 %. В условиях санкционного давления БМЗ продолжает демонстрировать высокую способность адаптации к внешним вызовам.

Сергей Терлецкий, заместитель генерального директора по технологиям и качеству ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Мы реализуем ряд проектов на наших предприятиях холдинга. В данный момент довольно масштабных. Это организация производства гидравлических штоков, которые у нас реализуются в Кобрине на заводе предприятия «СИТОМО». Также масштабный проект по модернизации действующего производства и развития на Минском подшипниковом заводе. Сегодня металлургическая отрасль – прочный союз тяжелой индустрии и передовых академических знаний. В Институте порошковой металлургии имени академика Романа наладили выпуск более 100 видов изделий. Освоили и производство сверхтвердых материалов на основе искусственных алмазов, для космической отрасли.