Храм Святого Николая Чудотворца в Поставах: чем уникален храм? Репортаж СТВ

Когда попадаешь в центр города Поставы, взгляд сразу устремляется на величественную белоснежную церковь Святого Николая Чудотворца. Еще в древности ее нарекли собором, ведь к этому храму верующие съезжались со всей округи. И сегодня святыня не обделена вниманием. В церковь каждый день приходят люди, чтобы помолиться и обратиться к Богу.

Протоиерей Валерий Пашкевич, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца (г. Поставы):

В 1891 году 1 августа был заложен первый камень у основания этого храма, и сказано, что в 1894 году храм был освещен. Можно сказать, что рождение храма – это 1894 год.

Самая почитаемая икона в храме – икона Святого Николая Чудотворца выполнена в русской традиции. Возле нее всегда ярко горит огонь лампадки, а рядом находятся верующие.

Валентина Трахимович:

В нашем храме благодать, такая благодать, что слёзы льются. Много у нас тут благодати. Батюшка у нас хороший. На причастие ходим, на исповедь часто ходим. Ходишь, причастишься, исповедуешься – и жить легче. У Николая Чудотворца просим, чтобы помогал в наших нуждах.

Раиса Никифорова:

Наш храм освящен в честь Николая Чудотворца. Как мы все знаем, он является покровителем путешествующих. И когда человек собирается в дальнюю дорогу или в паломническую поездку, мы приходим в этот храм и с молитвой стоим около иконы Николая Чудотворца. И просим у него благословения, чтобы поездка наша была удачной, чтобы мы возвратились из нее живы и здоровы.

Особого внимания заслуживает уникальный иконостас поставской церкви. Он словно находится под куполами.

Наталья Конанчук:

Мы вот видим ограждение, которое ограждает алтарь центрального нашего храма. Это тоже очень старинные работы, перегородка и свечной ящик XVIII века – это реликвии нашего храма.

Все иконы, которые написаны на полотне, тоже являются иконами XVIII века. Вот у нас находится икона Иисуса Христа, которую подарил храму в 1905 году император Александр.

Церковь в Поставах – очень просторная, она способна вместить около тысячи верующих! Большинство прихожан собираются здесь в выходные и праздничные дни. Также при храме есть воскресная школа, в которой занимаются около двухсот человек.

Протоиерей Валерий Пашкевич:

Уникальный храм построен в стиле византийско-русском. Прекрасный храм, молиться очень легко и хорошо. Прихожане наши с любовью относятся к храму. Всегда молятся за своё Отечество, за свой народ, за свой город.

Удивительно, но в отличие от других местных церквей и костелов, этот храм в Поставах никогда не был разрушен или закрыт. Протоиерей Валерий Пашкевич:

Храм не был закрыт даже во время Великой Отечественной войны. Единственное, что известно, немцы забрали из храма колокола. Но священник, прежде чем отдать колокола, их освятил.