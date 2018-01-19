Храм Святого Николая Чудотворца в Поставах: чем уникален храм? Репортаж СТВ
Когда попадаешь в центр города Поставы, взгляд сразу устремляется на величественную белоснежную церковь Святого Николая Чудотворца. Еще в древности ее нарекли собором, ведь к этому храму верующие съезжались со всей округи. И сегодня святыня не обделена вниманием. В церковь каждый день приходят люди, чтобы помолиться и обратиться к Богу.
Протоиерей Валерий Пашкевич, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца (г. Поставы):
В 1891 году 1 августа был заложен первый камень у основания этого храма, и сказано, что в 1894 году храм был освещен. Можно сказать, что рождение храма – это 1894 год.
Самая почитаемая икона в храме – икона Святого Николая Чудотворца выполнена в русской традиции. Возле нее всегда ярко горит огонь лампадки, а рядом находятся верующие.
Валентина Трахимович:
В нашем храме благодать, такая благодать, что слёзы льются. Много у нас тут благодати. Батюшка у нас хороший. На причастие ходим, на исповедь часто ходим. Ходишь, причастишься, исповедуешься – и жить легче. У Николая Чудотворца просим, чтобы помогал в наших нуждах.
Раиса Никифорова:
Наш храм освящен в честь Николая Чудотворца. Как мы все знаем, он является покровителем путешествующих. И когда человек собирается в дальнюю дорогу или в паломническую поездку, мы приходим в этот храм и с молитвой стоим около иконы Николая Чудотворца. И просим у него благословения, чтобы поездка наша была удачной, чтобы мы возвратились из нее живы и здоровы.
Особого внимания заслуживает уникальный иконостас поставской церкви. Он словно находится под куполами.
Наталья Конанчук:
Мы вот видим ограждение, которое ограждает алтарь центрального нашего храма. Это тоже очень старинные работы, перегородка и свечной ящик XVIII века – это реликвии нашего храма.
Все иконы, которые написаны на полотне, тоже являются иконами XVIII века. Вот у нас находится икона Иисуса Христа, которую подарил храму в 1905 году император Александр.
Церковь в Поставах – очень просторная, она способна вместить около тысячи верующих! Большинство прихожан собираются здесь в выходные и праздничные дни. Также при храме есть воскресная школа, в которой занимаются около двухсот человек.
Протоиерей Валерий Пашкевич:
Уникальный храм построен в стиле византийско-русском. Прекрасный храм, молиться очень легко и хорошо. Прихожане наши с любовью относятся к храму. Всегда молятся за своё Отечество, за свой народ, за свой город.
Удивительно, но в отличие от других местных церквей и костелов, этот храм в Поставах никогда не был разрушен или закрыт.
Протоиерей Валерий Пашкевич:
Храм не был закрыт даже во время Великой Отечественной войны. Единственное, что известно, немцы забрали из храма колокола. Но священник, прежде чем отдать колокола, их освятил.
Храм Святителя Николая Чудотворца увенчан красивыми куполами. Переливаясь в лучах солнца, они видны далеко за пределами центральной площади в Поставах. Словно на свет, который исходит от этого благодатного места, сюда идут прихожане. В их сердцах – любовь и вера, которые помогают преодолеть любые трудности.