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«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками

18 января 2018 20:43
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Новости Беларуси. Мастер класс для юных детективов. Столичные следователи 18 января встретились с ребятами из образовательно-оздоровительного центра «Лидер» в Ждановичах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками-1

30 учащихся юридических классов узнали больше о работе следователей. Ведь как раз сейчас юноши и девушки определяются с выбором профессии.

«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками-4

Никита Блошко, учащийся ГУО «Средняя школа № 98»:
Мне больше всего понравилось то, что было живое общение. Я заинтересован в этой профессии.

«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками-7

Андрей Ляхнович, начальник управления кадров и идеологической работы УСК по Минску:
Вступительная компания по поступлению на следственно-экспертный факультет Академии МВД продолжается по 15 апреля текущего года.

По всем интересующим вопросам нужно обращаться в территориальные подразделения Следственного комитета по месту жительства либо в подразделения кадров областных управлений и управления Следственного комитета по Минску.

Также старшеклассники увидели в деле передвижную криминалистическую лабораторию и световую башню для работы в темное время суток. А еще узнали, как изымаются и упаковываются вещдоки.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Андрей Ляхнович

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