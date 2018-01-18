«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками

Новости Беларуси. Мастер класс для юных детективов. Столичные следователи 18 января встретились с ребятами из образовательно-оздоровительного центра «Лидер» в Ждановичах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 учащихся юридических классов узнали больше о работе следователей. Ведь как раз сейчас юноши и девушки определяются с выбором профессии.

Никита Блошко, учащийся ГУО « Средняя школа № 98 »: Мне больше всего понравилось то, что было живое общение. Я заинтересован в этой профессии.

Андрей Ляхнович, начальник управления кадров и идеологической работы УСК по Минску:

Вступительная компания по поступлению на следственно-экспертный факультет Академии МВД продолжается по 15 апреля текущего года.

По всем интересующим вопросам нужно обращаться в территориальные подразделения Следственного комитета по месту жительства либо в подразделения кадров областных управлений и управления Следственного комитета по Минску.

Также старшеклассники увидели в деле передвижную криминалистическую лабораторию и световую башню для работы в темное время суток. А еще узнали, как изымаются и упаковываются вещдоки.