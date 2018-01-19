Переход-лабиринт появился в Витебске
Новости Беларуси. Необычный пешеходный переход появился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди переходят половину проезжей части и добираются до островка безопасности. А уже там они преодолевают своеобразную полосу препятствий. Выход из нестандартного лабиринта построен так, что пешеход вынужден повернуться лицом вправо, откуда может идти поток машин, и принять правильное решение.
Владимир Курешов, житель Витебска:
Не побежал напрямик, а надо замедлиться, под машину точно не попадешь, особенно детишки.
Мария Лаберко, житель Витебска:
Чтобы меньше аварий было. Чтоб увидеть машину, как она идет. И она пропустит, или мы ее пропустим.
Михаил Дядичкин, начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Проанализируем, как это техническое средство, какой он даст результат. Если не будет дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, наездов. Конечно, технические средства будем использовать как на территории Витебска, так и Витебской области.
Это первый и пока единственный такой переход в Витебске. Он также оборудован специальными светоотражающими щитами. Сделаны они из списанных дорожных знаков. Такое недорогое сооружение позволяет в сумерках водителям издалека увидеть пешехода.