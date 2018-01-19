Прямой эфир

Переход-лабиринт появился в Витебске

19 января 2018 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычный пешеходный переход появился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди переходят половину проезжей части и добираются до островка безопасности. А уже там они преодолевают своеобразную полосу препятствий. Выход из нестандартного лабиринта построен так, что пешеход вынужден повернуться лицом вправо, откуда может идти поток машин, и принять правильное решение.

Переход-лабиринт появился в Витебске-1

Переход-лабиринт появился в Витебске-3

Владимир Курешов, житель Витебска:
Не побежал напрямик, а надо замедлиться, под машину точно не попадешь, особенно детишки.

Переход-лабиринт появился в Витебске-6

Мария Лаберко, житель Витебска:
Чтобы меньше аварий было. Чтоб увидеть машину, как она идет. И она пропустит, или мы ее пропустим.

Переход-лабиринт появился в Витебске-9

Михаил Дядичкин, начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Проанализируем, как это техническое средство, какой он даст результат. Если не будет дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, наездов. Конечно, технические средства будем использовать как на территории Витебска, так и Витебской области.

Это первый и пока единственный такой переход в Витебске. Он также оборудован специальными светоотражающими щитами. Сделаны они из списанных дорожных знаков. Такое недорогое сооружение позволяет в сумерках водителям издалека увидеть пешехода.

# общество # Фотофакт # Правила дорожного движения

Другие новости рубрики

Все новости
«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками
18 января 2018 20:43

«Я заинтересован в этой профессии»: как прошла встреча столичных следователей со школьниками

Где в Минске можно окунуться в прорубь на Крещение?
18 января 2018 20:02

Где в Минске можно окунуться в прорубь на Крещение?

Беседовали и смотрели мультфильм-сказку: праздник с французским акцентом устроили детям в Минске 18 января
18 января 2018 20:00

Беседовали и смотрели мультфильм-сказку: праздник с французским акцентом устроили детям в Минске 18 января