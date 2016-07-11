Храм для незрячих открылся в Минске

Новости Беларуси. Церковь для особенных прихожан. В столице открылся уникальный в своем роде храм. В нем созданы все условия для незрячих людей. Это рельефные иконы, молитвы, написанные шрифтом Брайля, и особая атмосфера. Появление такого молитвенного дома – событие важное не только для самих прихожан, но и для истории всей православной церкви. Ведь новооткрытый приход – единственный в стране. Более того, на всем постсоветском пространстве церковь для невидящих есть только в Сергиевом Посаде. Единично подобное и во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для композитора Ольги Патрий музыка не только способ выразить себя, но и возможность поддержать людей и открыть им мир веры. Женщина не видит глазами, но это не мешает ей видеть душой. Каждый вечер она приходит в эту церковь, созданную для незрячих людей. Для таких как она здесь есть специальные иконы. Изображение на них выполнено в виде рельефа. Руки незрячего, можно сказать, прочитывают изображение.

Ольга Патрий, музыкант, композитор, прихожанка Храма священномученика Владимира Хираско:

Вот я ощущаю. Вот она держит крест в одной руке, в этой ручке она держит храм. Вот ее одеяние. То есть, понимаете, когда все это ты можешь представить так, как ты живешь, как жизнь воспринимаешь.

Иконы для таких храмов делают из гипса, дерева, металла. В основном их можно купить за рубежом. Но и в наших монастырях есть мастера, которые владеют этим древним искусством. Главное правило – изображения должны быть выпуклыми, чтобы незрячий человек мог на ощупь определить фигуру святого. Немаловажно в таком ремесле четко соблюдать технологию.

Вера Кандаурова, художник:

После того, как модель у нас готова, с нее снимается матрица. Заливается наше изображение. Через некоторое время после отливки у нас выходит вот такое изделие.

Библия в этом храме тоже необычная и написана шрифтом Брайля. Точки складываются в слова святого писания. Прикасаясь к значкам, невидящий может вновь и вновь открывать для себя эту книгу.

Ольга Власовец, СТВ:

Первое, на что обращаешь внимание, когда попадаешь сюда, – это молитва «Отче наш» на языке Брайля. Обстановка в церкви также максимально приспособлена для незрячих людей. На полу – плотно прикрепленное покрытие. Пространство распределено так, чтобы было максимально просторно. Подсвечники сделаны с утяжелением, чтобы человек с тростью не мог их опрокинуть.

Элементов, которые помогают людям с ограниченными возможностями ориентироваться в церкви, пока немного. А адаптированных для незрячих икон – единицы, но со временем рельефным планируют сделать весь иконостас.

Иерей Дмитрий Войса, настоятель Храма священномученика Владимира Хираско:

Мы старались дать возможность придти к Богу именно этой категории граждан. Они приходят, занимаются в воскресной школе. Мы развиваем библиотеку. У нас очень много книг для незрячих.

Подобных храмов в мире единицы. А в Беларуси – это пока первая церковь для незрячих прихожан. И ее открытие – это возможность людям с особенностями развития жить без барьеров.