Санэпидемстанция обновила список потенциально опасных для купания водоёмов

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявили сегодня синоптики. По югу страны ожидается до 32°С.

С возвращением жаркой погоды особую популярность приобретают пляжи ближайших водоемов. Но вот купаться сейчас можно далеко не везде. В черный список санитарных служб попали 18 зон отдыха.

Лидирует по количеству мест, где купание ограничено, Могилевская область. Там под запрет попали пять водоемов. На Гомельщине – два. По одному в Брестском и Минском регионах.

Детям не рекомендовано купаться в некоторых водоемах Гродненской и Гомельской областей.

В списке также по одному водоему в остальных регионах страны. В столице же не стоит наведываться на 4 пляжа Цнянского водохранилища (№2, 3, 4 и 5), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Мороз, заведующий отделом гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемологии»:

В городе Минске на контроле находится 5 зон отдыха. На них оборудован 21 пляж. Отобрано 27 проб воды, из них 4 не соответствуют по микробиологическим показателям.