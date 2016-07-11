Прямой эфир

Кто будет возить туристов в Китай без визы?

11 июля 2016 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские туркомпании – организаторы безвизовых поездок в Китай – будут определены уже в июле. 11 июля – последний день, когда можно подать заявку на включение в заветный список.

Претендентов будут оценивать по нескольким критериям. Среди них – опыт работы в предоставлении туруслуг и сотрудничества в сфере туризма со странами Азии. Больше шансов у тех, кто участвовал в выставках на территории КНР, а также имеет навыки в продвижении туристического потенциала.

Напоминаем, что Беларусь и Китай взаимно отменят визы для туристических групп.

Путешествия будут организовывать выбранные на официальном уровне турфирмы. В группу будут набирать 5 и более человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Санэпидемстанция обновила список потенциально опасных для купания водоёмов
11 июля 2016 11:04

Санэпидемстанция обновила список потенциально опасных для купания водоёмов

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний: об итогах централизованного тестирования 2016 года
11 июля 2016 07:56

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний: об итогах централизованного тестирования 2016 года

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2016 году?
11 июля 2016 07:40

Во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу в 2016 году?