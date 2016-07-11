Кто будет возить туристов в Китай без визы?

Новости Беларуси. Белорусские туркомпании – организаторы безвизовых поездок в Китай – будут определены уже в июле. 11 июля – последний день, когда можно подать заявку на включение в заветный список.

Претендентов будут оценивать по нескольким критериям. Среди них – опыт работы в предоставлении туруслуг и сотрудничества в сфере туризма со странами Азии. Больше шансов у тех, кто участвовал в выставках на территории КНР, а также имеет навыки в продвижении туристического потенциала.

Напоминаем, что Беларусь и Китай взаимно отменят визы для туристических групп.

Путешествия будут организовывать выбранные на официальном уровне турфирмы. В группу будут набирать 5 и более человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.