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Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых

20 июля 2024 12:08
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Первыми в стране. Хозяйство «Коротичи» Столинского района завершило уборку зерновых. На жатву аграриям понадобился месяц. По этому поводу праздник устроили прямо в поле, где покорились последние гектары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых-1

Стройный ряд из пяти комбайнов. На финальном выходе все экипажи хозяйства «Коротичи». От завершения жатвы отделяли всего несколько гектаров. Небольшое хозяйство на границе двух южных областей, Брестской и Гомельской, будто выиграли в климатическую лотерею. Урожайность зерновых превышает 50 центнеров с гектара. Именно в этом хозяйстве проводили обряд «Зажынок», здесь же встречают первые импровизированные «Дажынки». В честь трудолюбия хлеборобов и песни, и заслуженные награды.

Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых-4

Василий Кудласевич, директор сельхозпредприятия «Коротичи»:
В прошлом году мы начали 20 июля убирать. В этом году 19 июля мы закончили уборку. На месяц раньше. Поедем дальше помогать соседям. Пока не уберем до конца, останавливаться не будем, а будем убирать солому, сеять, пахать. Нам отдыхать некогда, зимой будем отдыхать.

Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых-7

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:
На сегодня в районе убрано практически 55 % уборочных площадей. И намолот составляет больше 50 тысяч тонн зерна с гектара. Урожайность хотелось бы немножко лучше. Несмотря на природные катаклизмы, погодные факторы, это хороший задел.

Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых-10

На этом аграрии не планируют расслабляться. Экипажи выйдут в поля соседнего хозяйства, чтобы помочь. В Столинском районе держат высокий темп жатвы, позади более половины площадей зерновых. В условиях нестабильной погоды аграрии берут максимум от гектара. В Брестской области убрали уже треть площадей колосовых, практически завершают озимый рапс. Урожайность культуры на 6 центнеров с гектара превышает прошлогоднюю.

# Уборочная кампания # общество # Василий Литвинкевич

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