Хозяйство Столинского района первым в стране завершило уборку зерновых

Первыми в стране. Хозяйство «Коротичи» Столинского района завершило уборку зерновых. На жатву аграриям понадобился месяц. По этому поводу праздник устроили прямо в поле, где покорились последние гектары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройный ряд из пяти комбайнов. На финальном выходе все экипажи хозяйства «Коротичи». От завершения жатвы отделяли всего несколько гектаров. Небольшое хозяйство на границе двух южных областей, Брестской и Гомельской, будто выиграли в климатическую лотерею. Урожайность зерновых превышает 50 центнеров с гектара. Именно в этом хозяйстве проводили обряд «Зажынок», здесь же встречают первые импровизированные «Дажынки». В честь трудолюбия хлеборобов и песни, и заслуженные награды.

Василий Кудласевич, директор сельхозпредприятия «Коротичи»:

В прошлом году мы начали 20 июля убирать. В этом году 19 июля мы закончили уборку. На месяц раньше. Поедем дальше помогать соседям. Пока не уберем до конца, останавливаться не будем, а будем убирать солому, сеять, пахать. Нам отдыхать некогда, зимой будем отдыхать.

Василий Литвинкевич, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:

На сегодня в районе убрано практически 55 % уборочных площадей. И намолот составляет больше 50 тысяч тонн зерна с гектара. Урожайность хотелось бы немножко лучше. Несмотря на природные катаклизмы, погодные факторы, это хороший задел.