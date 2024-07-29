Хозяйства Беларуси продолжают заготавливать травяной корм

Хороший урожай можно получить только общими усилиями. Задействованы все: от механизаторов до главных специалистов. Не остаются в стороне от обеспечения продовольственной безопасности страны и профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они не только заботятся о создании комфортных условий труда для участников жатвы и горячем питании с доставкой на поле, но и поддерживают хлеборобов материально. За результатом труда стоят люди, которые должны быть обеспечены всем необходимым. Большое внимание и здоровью механизаторов. Уже хорошей практикой стало присутствие среди участников жатвы медработников, пусть даже на всякий случай. К изнурительному труду нашим комбайнерам не привыкать.

Юрий Жеребцов, механизатор сельхозпредприятия «Агрострой» ОАО «Минскжелезобетон»:

Лет уже 17-18 на комбайне, и для меня ничего в новинку нет. Все обыденно, нормально, все надо делать быстро, качественно. Плюс такая пора, нельзя медлить. Надо быстро все убирать.

Евгений Хинец, главный агроном сельхозпредприятия «Агрострой»:

Ожидания очень большие. В этом году погодные условия позволяют взять урожай хороший.