Выбор на любой кошелёк! Какими новинками школьной формы удивляют белорусские производители?

Лето – время сборов в школу. Не так много листков в календаре осталось до 1 сентября. О том, что скоро за парту, напоминают и школьные базары, которые уже работают в Беларуси. Открылись, возможно, и рановато, скажут родители, но даже дети понимают, что подготовиться к новому учебному году – это не дважды два сложить. Дело хлопотное, а потому не стоит сборы в школу откладывать на последний день. Как раз сейчас есть из чего выбрать. Производители только обуви подготовили 160 моделей. Даже самые изысканные модники смогут подобрать себе пару. В чем будут ходить наши дети в школу – разбор ученического гардероба провела Арина Попова.

Классных во всех смыслах аутфитов белорусского производства хватит буквальному каждому школьнику Беларуси. Страна закрывает потребность в деловой форме для учеников на 100 %, причем выбор на любой вкус и кошелек. Только обуви 160 моделей, одежды – 140. Но даже при таких масштабах на первом месте остается качество. К детской одежде требования особые. Анастасия Кутищева, начальник управления координации развития швейной и трикотажной отраслей «Беллегпрома»:

Все изделия соответствуют регламенту, легки в уходе, эксплуатации и безопасные в носке.

– Это как-то проверяется?

– Конечно. Все изделия имеют сертификаты соответствия.

Дядя Степа не спеша поднимает малыша, поднимает над собою, над собой и над толпою. Под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок! И обоим героям этого советского мультика, несмотря на очевидные различия, удалось бы подобрать по комплекту на школьном базаре. Изделия на рост от 116 до 180 и любую фигуру. При необходимости некоторые предприятия комплекты шьют индивидуально. Сегодня в Беларуси сразу 20 фабрик задают тон школьной моде. Причем не только у нас: почти половина всей ученической одежды отправляется на экспорт. Но даже если форма не идет к иностранному школьнику, он сам к ней приходит. Урок географии белорусскими производителями усвоен.

Наталья Костко, продавец магазина:

Из России приезжают. Из Польши семья приезжала. Мальчика мы одели худенького, ребенок остался доволен, он тут выплясывал, значит, ему комфортно в этом костюме, родителям нравится, ценой остались довольны. А это уже основы арифметики. Цена на школьную форму с 2023 года поднялась чуть менее чем на 2 %. А если сравнить с общим ростом по республике, показатели ниже в 3 раза. Детские товары – вещь первой необходимости, а потому за ценовыми надбавками контроль особый. Есть процент, выше которого, как бы ни хотелось, прыгнуть не получится.

Алексей Сокол, генеральный директор универмага:

По обуви. Если брать по ценовой категории, то это от 75 до 190 рублей. То, что касается галантереи, рюкзаки, конечно, ценовая категория колеблется от 95 до 200 рублей. Если брать костюмы для мальчишек, от 150 до 300 рублей. Если брать девчонок, сарафаны, допустим, это начиная от 50 до 120 рублей.