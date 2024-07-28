Азарёнок: все президенты США, за исключением Эйзенхауэра, Кеннеди и Никсона, были масонами

Кто из президентов США не был масоном? Семейные династии и древняя аристократия стоят у власти на Западе? Элита государства – кто эти люди? Смотрите в новой серии проекта Григория Азаренка «Слово и дело».

Григорий Азаренок, СТВ:

За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова –

В пременах жребия земного

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны;

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный

Полудержавный властелин. Это пушкинская «Полтава». Один из самых ярких моментов. Здесь поэт описывает соратников императора. Новую элиту. Тех, с кем он прошел длинный путь от поражения под Нарвой до полтавского триумфа. Здравствуйте. Это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок. И я пришел с вами поговорить. Так что же есть в государстве элита? Сливки общества или служивое сословие? Почему одни люди по так называемым социальным лифтам поднимаются наверх и занимают должности? Чего у них больше – прав, возможностей или обязанностей? Почему эта тема важна? «Интересное пофамильное совпадение». Как связаны представители западной элиты?

Григорий Азаренок:

Вот сейчас мы смотрим за мировыми новостями. Трамп, Байден, Харрис, Клинтон, Обамы обоих полов, Орбан, Ле Пен. Кто все эти люди? Как они становятся кандидатами? Как такое возможно, когда для всех очевидно, что мужчина далеко за 80, который здоровается с воздухом, падает с трапа и, очевидно, плохо понимает, где он находится, но все равно продолжает исполнять обязанности президента самой могущественной страны на планете – держать трясущуюся руку на ядерном чемоданчике? А может, управляет не он? Ищем связи, ищем нити, идем по цепочке, пытаемся разобраться. И тут мы натыкаемся на интересное пофамильное совпадение. И не возникает ли у вас чувство, что нас в 1991 году очень ловко обманули? Помните, что нам говорили про демократию, про недопустимость никакой клановости, про то, что нужны новые люди? И что мы видим? Буш-отец, Буш-сын, Клинтон-муж, Клинтон-жена, Обама-муж и тут же Мишель Обама. Против миллиардера. Но ведь не только в Штатах так. Кто там посол Америки в ключевой стране Восточной Европы – в Польше? Человек по фамилии Бжезинский. Сын того самого советника президента США по национальной безопасности – Збигнева Бжезинского. Человека, который и коротко, и емко сформулировал, а он умел красиво формулировать: «Мир в XXI веке будет построен за счет России и на обломках России».

Григорий Азаренок:

Одна из самых известных ныне фамилий на политическом небосклоне – Орбан. Виктор Орбан, который определенно играет свою игру и вступает в конфликт с нынешней евробюрократией. Но давайте присмотримся на его кадровые назначения. И тут мы очень удивимся. Когда все говорят о консервативном повороте в Европе, тут не объедешь никак Ватикан. Древнейший политический спецслужбистский институт Запада. А кто посол Венгрии в Ватикане? Эдуард Габсбург. Всем, кто читал что-то в истории, фамилия знакомая. Правящий дом Австро-Венгерской империи. А во Франции посол Венгрии? Георг Габсбург. Сын Отто фон Габсбурга, который вступил в брачные связи с представителями ольденбургского семейства. И здесь нет никакой конспирологии. Это официальные должности. Интересно, да? И вот когда мы проследим все цепочки и все вот такие странности, мы выделим несколько фамилий или домов, или родов, которые по-прежнему имеют в Европе и в целом на Западе огромное влияние. Ротшильд (Байер или Бауэр), Брюс, Кавендиш (Кеннеди), Медичи, Ганновер, Габсбург, Крупп, Плантагенеты, Рокфеллер, Синклер (Сент-Клер), Варбург (дель Бланко), Виндзор (Саксен-Кобург-Готе). Смотришь по персоналиям, и перед нами словно возникает средневековый роман. Да, рассказывая зрителям кукольного театра о демократии, о правах человека, о выборах и прочем, власть на Западе сохраняют они. Древняя аристократия. Вот только если раньше она была христианской, то нынче… Давайте посмотрим кадры открытия Готардского тоннеля в Швейцарии. Это грандиозная стройка Евросоюза, мегапроект, давняя мечта соединения Британии и материка.

Дальше люди идут и поклоняются чему-то. Но чему они поклоняются? Поезд выходит из туннеля. Но они не поклоняются поезду. Они поклоняются тому, кто победил камень. Они поклоняются великому дракону, древнему змею, который называется дьяволом и сатаной, соблазнитель всего мира. Они думают, что сатана победил Иисуса. Торжество – это как будто великая победа, как будто свершение огромного достижения. Кто стоит за властями США?

Григорий Азаренок:

Кому они поклоняются вы поняли. А ведь там присутствовали управленцы топ-уровня, правители Европы. И им показали именно это представление – приход Антихриста. Теперь задумаемся. Власть над самой богатой и развитой частью планеты в их руках. Но, казалось бы, устроите так, чтобы не было войн, чтобы не умирали дети, чтобы процветали все страны, чтобы был мир. Помните, Президент вопрошал: зачем в Украине устроили погром православных храмов? Казалось бы, ОПЦ и так уже за ВСУ молится. Что, дел других нет? А там другая мотивация. Какая? Давайте вспомним середину XX века. Атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Там не было никаких частей японской армии. Разгромили милитаристскую Японию все равно наши советские деды и прадеды. Зачем было убивать 300 тысяч человек? Принимал решение президент Трумэн, но принимал он его не только как высшее должностное лицо Америки, а в первую очередь как великий мастер Великой ложи Миссури и досточтимый член Масонского совета тридцати трех. «Когда ты окажешься во внешней тьме и почувствуешь одиночество, найди франкмасонов. Скажи, что ты друг франкмасонов, и тогда ты обретешь друзей». Это его официальная речь, она прозвучала по радио. В мире есть видимая иерархия, а есть глубинное государство, которое находится на дне. И, казалось бы, мелкий клерк в каком-нибудь министерстве в тайной иерархии занимает гораздо более значимое место, чем любой президент или премьер-министр. Все президенты США, за исключением Эйзенхауэра, Кеннеди и Никсона, были масонами.

Григорий Азаренок:

Давайте посмотрим на главный символ их цивилизации – однодолларовую банкноту. В левой части усеченная пирамида, над которой господствует треугольное око великого архитектора вселенной. Сама пирамида состоит из 13 ярусов. В правой части орел несет щит с тринадцатью полосами и держит в правой лапе ветку акаций с тринадцатью листьями и тринадцатью бутонами. А в клюве у него лента с надписью из тринадцати букв, означающая из множества одно. То есть из множества народов мы соберем одно управляемое послушное нечто, которым будут править – правильно – они. Или один человек. В православии он назван Антихристом. Как правило, представители американской элиты заканчивают известный Ельский университет. У нас часто возникает недоумение, как это так? Они путают города и целые страны, являясь руководителями одного из самых могущественных государств на планете. Да потому что не географию они там учат. Ложа при Ельском университете называется «Череп и кости». При посвящении неофита кладут в гроб с человеческими костями. И дальше он должен исповедоваться в своих самых постыдных, самых сокровенных грехах. Любой, кто читал хоть один роман про шпионов, знает, что это такое. Элементарная вербовка. Компромат. И дальше этот человек уже никуда не денется и будет служить этому самому оку самозабвенно. Почему западным политикам так не нравится самостоятельная Беларусь? Глубинную вещь недавно сказал Президент. Он подчеркнул, что у подавляющего числа представителей западной элиты нет детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отказ от традиционных ценностей Мода на «чайлдфри» сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампании – бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес. А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык и договоримся. Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути – пути к миру и созиданию.