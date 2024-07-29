Белорусские аграрии собрали 4,8 млн тонн зерна

С опережением к уровню прошлых лет идут наши аграрии как по темпам жатвы, так и по намолоту зерна. Рекордным для отрасли в этом году стал урожай рапса. Миллион тонн маслосемян в середине лета – такого в истории Беларуси еще не было. По данным Минсельхозпрода, массовая уборка этой культуры уже завершена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной и ликвидации последствий урагана назвал ключевые аспекты страды, акцентировал внимание на проблемных моментах. Нужно приложить максимум усилий, чтобы собрать 11 миллионов тонн зерна. Особенно важна высокая организация работ, трудовая и технологическая дисциплина.

Всего вес республиканского каравая с учетом рапса теперь составляет почти 4 миллиона 800 тысяч тонн. Третьим миллионером по намолоту стала Гродненская область. По оценкам специалистов, урожайность хорошая, темпы приличные. План отраслевого министерства – уборку зерновых и зернобобовых (без гречихи и проса) завершить в первой декаде августа. Что касается последствий урагана, для работы с полеглыми посевами комбайны оснащены стеблеподъемниками, они помогают собрать зерно без потерь.