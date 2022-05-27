Меньше века назад зерно ещё мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Крылатые силуэты ветряных мельниц – сейчас диковинка для туристов. А ведь еще меньше века назад в помоле зерна полагались лишь на силу воды и ветра. К таким млынам устремлялись со своим урожаем со всей округи. И хотя ветра в Беларуси не особо сильные, наши предки к ним так приноровились, что в XIX веке местные пасторальные пейзажи могли похвастаться почти голландским колоритом.

Игорь Иванов, заведующий научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Изначально в Беларуси были известны и более распространены каменные мельницы или деревянные водяные, где подача энергии осуществлялась за счет воды. Это были в основном помещичьи мельницы, какие-то местечковые либо при помещичьих усадьбах. Распространение деревянных ветряных мельниц соответствует уже XIX веку, в особенности середине и второй половине XIX века. С развитием товарно-денежных отношений, с распространением товарного хозяйства, помещичьего, в том числе крестьянского, появилась необходимость в большем количестве мельниц для помола муки, продажи. Начали активно строиться именно ветряные мельницы. Если в начале века по Минской губернии их насчитывались единицы, то уже к 1840 году доходило до нескольких сотен. В том числе и у крестьян, что очень важно.

Самыми распространенными были столбовые мельницы, в народе – козловки. Так их прозвали за брусья «козлы», на которые опиралась вся конструкция. Увидеть аутентичный образец такой млыновой вежы сегодня можно в музее-скансене в деревне Озерцо. Возвышается мельница на 12 метров. Чтобы понять устройство старинного ветряка, не поленитесь взобраться на самый верх.

Игорь Иванов:

Здесь располагается главный рабочий механизм – это горизонтальный вал, который имеет вынос на улицу и завершается крыльями бревочными как часть силуэта мельницы. Ветер оказывает давление на крылья, крылья поворачивают вал. И вместе с валом вращается это вертикальное колесо. Колесо цепляет своими кулаками шестерню. Шестерня в свою очередь через металлический стержень соединена с верхним камнем жернов. Тут засыпается зерно, попадает в пространство между жерновами, перемалывается мука и осыпается на нижний ярус, в специальную коробку. Особенность этой мельницы в том, что она могла поворачивать вокруг своей оси. На улице есть специальная жердь, за которую мельник тянул, люди помогали ему, мололи муку и поворачивали мельницу по направлению ветра, необходимого для продуктивной работы. Ветра в Беларуси были несильные, поэтому желательно, чтобы мельница стояла в чистом поле, обдуваемая со всем сторон

У наших земляков ветряные мельницы вызывали не столь бурную реакцию, как у знаменитого странствующего рыцаря Дон Кихота. Но суеверий хватало. Считалось, что приручить стихию мельнику помогали нечистые силы. Тем не менее чудо инженерной мысли, как и профессия мельника, были в почете. Мололи здесь до 500 пудов, или 9 тонн, муки в месяц. Расплачивались за помол часто зерном.

Игорь Иванов:

Мельницу строили не просто зодчие из народа. Это были профессиональные артели плотников, городских либо местечковых. Крестьянин, который имел мельницу, обслуживая волость, либо несколько деревень на волости, либо несколько крестьянских общин, основной объем своего времени отдавал на обслуживание мельницы, сельским хозяйством практически не занимался. Это то, что ему давало материальное благополучие. Это было довольно прибыльное дело. Об этом свидетельствует и тот факт, что первые нэпманы владели мельницами. Чаще уже не ветряными, а паровыми на то время, турбинными и так далее.

Эта мельница принадлежала трем разным хозяевам, в основном по Клецкому и Несвижскому районам. Фамилия первого хозяина неизвестна, она находилась в деревне Сынгалы, это современный Несвижский район. Мельница перевозилась, продавалась разным хозяевам. У нас в музее она не от места изначального расположения. Последний хозяин Иван Михлай в период второй Речи Посполитой на территории Польши имел эту мельницу в частном владении. А после прихода советской власти она была национализирована, и он уже работал здесь как мельник при колхозе. Такие мельницы работали вплоть до конца 1950 – 1960-х годов, но уже в массе своей без крыльев ветряных, а в основном на электротяге либо дизельной тяге. То есть подсоединяли генератор к горизонтальному валу и через придаточный элемент вращали горизонтальный вал.