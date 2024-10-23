Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?

Предоставить условия и возможность для трудоустройства пожилых людей. Такую задачу поставил глава государства. Сегодня в Минской области 93 тысячи пенсионеров продолжают работать. Из них почти 150 человек старше 80 лет. Как помогают трудоустроиться тем, кто давно на заслуженном отдыхе? Материал Анны Куртасовой.

Антонина Карловна сейчас на пенсии. Свободного времени много. И огромное желание чем-то занять себя, быть полезной и получать доход. Поэтому обратилась в центр занятости узнать о свободных вакансиях. Предложили несколько вариантов. Выбор пал на больницу.

Антонина Конколович:

Решила прийти в центр занятости и найти какую-нибудь работу. Мне предложили в стоматологии санитарочкой. Я пошла в больницу, мне понравилось.

Через центр занятости устроился и Виктор Михайлович. Работает в местной школе – следит за порядком и чистотой. Стабильный график и зарплата. А в период жатвы помогал аграриям.