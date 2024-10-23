Прямой эфир

Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?

23 октября 2024 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предоставить условия и возможность для трудоустройства пожилых людей. Такую задачу поставил глава государства. Сегодня в Минской области 93 тысячи пенсионеров продолжают работать. Из них почти 150 человек старше 80 лет.

Как помогают трудоустроиться тем, кто давно на заслуженном отдыхе? Материал Анны Куртасовой. 

Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?-2

Антонина Карловна сейчас на пенсии. Свободного времени много. И огромное желание чем-то занять себя, быть полезной и получать доход. Поэтому обратилась в центр занятости узнать о свободных вакансиях. Предложили несколько вариантов. Выбор пал на больницу.

Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?-4

Антонина Конколович:
Решила прийти в центр занятости и найти какую-нибудь работу. Мне предложили в стоматологии санитарочкой. Я пошла в больницу, мне понравилось.

Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?-6

Через центр занятости устроился и Виктор Михайлович. Работает в местной школе – следит за порядком и чистотой. Стабильный график и зарплата. А в период жатвы помогал аграриям.

Хотят работать даже те, кому старше 80! Как помогают трудоустроиться пожилым людям?-8

Виктор Улич:
На уборку камней, копку картошки, на прополку. Пока здоровье есть, лишними копеечками помогает.

Подробности в видео.

# Пенсионеры # Работа в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко обсудил развитие отношений с лидерами Венесуэлы, Лаоса, Эфиопии
23 октября 2024 14:00

Лукашенко обсудил развитие отношений с лидерами Венесуэлы, Лаоса, Эфиопии

Предпоказ первого отечественного полнометражного мультфильма состоялся в Минске
23 октября 2024 13:36

Предпоказ первого отечественного полнометражного мультфильма состоялся в Минске

Уникальное для Беларуси оборудование представили в РНПЦ онкологии
23 октября 2024 13:35

Уникальное для Беларуси оборудование представили в РНПЦ онкологии