Лукашенко обсудил развитие отношений с лидерами Венесуэлы, Лаоса, Эфиопии

Внимание мировых СМИ 23 октября сосредоточено на саммите БРИКС, который в эти дни проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в столицу Татарстана несколько часов назад. Президент примет участие в заседании саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич». Белорусский лидер также проводит многочисленные двусторонние встречи с коллегами. На данный момент Александр Лукашенко провел переговоры с президентами Лаоса и Венесуэлы, а также с премьер-министром Эфиопии.

К фигуре главы нашего государства повышенный интерес со стороны журналистов. Буквально спустя 10 минут после прилета Первый дал интервью крупнейшей мировой информационной корпорации. В соседнем от Президента кресле Стивен Розенберг из ВВС.

Что касается вопросов, говорили об актуальном: интерес нашей страны в БРИКС, предстоящие выборы в Беларуси и нормализация отношений с Западом. Не обошли стороной и украинский конфликт, в том числе фейки вокруг СВО. Например, об участии в операции Северной Кореи.

Это только первое интервью Александра Лукашенко, на полях саммита Президент пообщался и с Ольгой Скабеевой, российской ведущей ток-шоу «60 минут». В ходе общения белорусский лидер заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах в 2025-м. Еще одно интервью глава государства дал китайскому национальному телевидению.