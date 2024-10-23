Лукашенко обсудил развитие отношений с лидерами Венесуэлы, Лаоса, Эфиопии

Внимание мировых СМИ 23 октября сосредоточено на саммите БРИКС, который в эти дни проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание мировых СМИ 23 октября сосредоточено на саммите БРИКС, который в эти дни проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко прибыл в столицу Татарстана несколько часов назад. Президент примет участие в заседании саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич». Белорусский лидер также проводит многочисленные двусторонние встречи с коллегами. На данный момент Александр Лукашенко провел переговоры с президентами Лаоса и Венесуэлы, а также с премьер-министром Эфиопии.
К фигуре главы нашего государства повышенный интерес со стороны журналистов. Буквально спустя 10 минут после прилета Первый дал интервью крупнейшей мировой информационной корпорации. В соседнем от Президента кресле Стивен Розенберг из ВВС.
Что касается вопросов, говорили об актуальном: интерес нашей страны в БРИКС, предстоящие выборы в Беларуси и нормализация отношений с Западом. Не обошли стороной и украинский конфликт, в том числе фейки вокруг СВО. Например, об участии в операции Северной Кореи.
Это только первое интервью Александра Лукашенко, на полях саммита Президент пообщался и с Ольгой Скабеевой, российской ведущей ток-шоу «60 минут». В ходе общения белорусский лидер заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах в 2025-м. Еще одно интервью глава государства дал китайскому национальному телевидению.
Большой интерес к Беларуси испытывают не только зарубежные медиа, но и зарубежные лидеры. Это взаимно. Первая двусторонняя встреча состоялась с Президентом Венесуэлы. Обе страны находятся под серьезным гнетом внешних незаконных санкций. Но не это то, что нас объединяет.
Во взаимных отношениях есть две ценности: дружба руководителей государств, а также дружба между народами. В совместном багаже реализация знаковых для Венесуэлы проектов в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, а также технической сфере.
Многие договоренности были приостановлены ввиду комплекса факторов. Сегодня правительства двух стран делают все, чтобы возобновить прошлые и найти новые точки сотрудничества с целью нарастить товарооборот.
Опорной точкой для Беларуси является Лаос. Об этом Александр Лукашенко заявил, встречаясь с Президентом этой страны Юго-Восточной Азии. В ходе разговора был отмечен высокий уровень политической дружбы.
Что касается экономического сотрудничества, темпы развития отношений не соответствуют потенциалу. Нужен конкретный план, тем более, что интересы широкие. Прежде всего в аграрной отрасли. Важным является вопрос расширения сотрудничества по взаимным поставкам продовольственной продукции.
Расширить взаимодействие Беларусь намерена и с Эфиопией. Марафон переговоров продолжила встреча Александра Лукашенко и премьер-министром этой страны Восточной Африки.