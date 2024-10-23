Уникальное для Беларуси оборудование представили в РНПЦ онкологии

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии представили модернизированный гамма-нож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборудование уникально для нашей страны. Оно позволяет проводить лучевую терапию опухолей головного мозга без хирургического вмешательства.

Обновленный гамма-нож может воздействовать на более крупные опухоли, а значит, поможет большему количеству пациентов. Саму процедуру теперь будут разделять на несколько сеансов: это позволит минимизировать вредное воздействие. Чтобы работать с таким оборудованием, белорусские медики проходили обучение в профильном центре в Москве. Они продолжат сопровождать наших специалистов, пока те не освоят полностью новую технологию.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Мы сейчас находимся в той стадии, когда расширяем показания. То есть это были одни показания, сейчас количество пациентов, которых можно вовлечь в этот процесс, станет больше. Естественно, мы ознакомим наших коллег в институте неврологии, в кардиологии, всех других, кто заинтересован в том, чтобы тоже пациенты получали эту помощь. Мы же как республиканское учреждение, у нас нет каких-то границ, которые кому-то показаны, кому-то не показаны. Все, кому будет показано лечение на модернизированном гамма-ноже, все получат такое лечение, в котором они нуждаются.