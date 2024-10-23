Предпоказ первого отечественного полнометражного мультфильма состоялся в Минске

Славянская мифология в мультипликационном формате. Предпоказ первого отечественного полнометражного анимационного 3D-фильма-фэнтези «Песня Сирин» состоялся 23 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Славянская мифология в мультипликационном формате. Предпоказ первого отечественного полнометражного анимационного 3D-фильма-фэнтези «Песня Сирин» состоялся 23 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История о приключениях двух школьников в загадочной вселенной экранизировал «Беларусьфильм». Всю дорогу они преследуют таинственную птицу Сирин и попадают в обитель славянских богов, где и переживают невероятные приключения в волшебных мирах Нави, Прави и Яви.
От возникновения идеи до реализации проекта прошло 4 года. Большой творческий коллектив во главе с режиссером Еленой Туровой работал над каждой деталью, чтобы как можно шире познакомить зрителя с белорусской культурой и традициями.
Елена Турова, режиссер:
Как мне кажется, что это очень хорошая фишка для того, чтобы сделать некий абсолютно новый бренд нашей киностудии. Цель была не просто рассказать волшебную, приключенческую, интересную для зрительского зала историю, но и заинтересовать нашим совершенно оригинальным, уникальным историческим материалом.
Жанет Бутерус, белорусская певица:
Это огромная гордость за наших людей, за талантливых людей, за белорусов и, конечно, за нашу страну, за Беларусь в целом.
Большая премьера «Песни Сирин» состоится по всей стране уже 28 октября. Покажут ленту и во время международного кинофестиваля «Лiстапад».