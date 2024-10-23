Предпоказ первого отечественного полнометражного мультфильма состоялся в Минске

Славянская мифология в мультипликационном формате. Предпоказ первого отечественного полнометражного анимационного 3D-фильма-фэнтези «Песня Сирин» состоялся 23 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История о приключениях двух школьников в загадочной вселенной экранизировал «Беларусьфильм». Всю дорогу они преследуют таинственную птицу Сирин и попадают в обитель славянских богов, где и переживают невероятные приключения в волшебных мирах Нави, Прави и Яви.

От возникновения идеи до реализации проекта прошло 4 года. Большой творческий коллектив во главе с режиссером Еленой Туровой работал над каждой деталью, чтобы как можно шире познакомить зрителя с белорусской культурой и традициями.