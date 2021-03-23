Минские пляжи подготовят к купальному сезону к 15 мая
Новости Беларуси. Минские пляжи скоро начнут обустраивать к купальному сезону. В планах коммунальщиков привести в порядок пляжное оборудование, подсыпать песок на береговых линиях и очистить водную поверхность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благоустроят детские, игровые и спортивные площадки. На пляжах по традиции организуют выездную торговлю. Работы планируют завершить к 15 мая.
Напомним, в списке минских пляжей – 21 обустроенная зона отдыха, расположенная на водохранилищах Дрозды, Заславское, Криница, Цнянское и Комсомольское озеро.