Прямой эфир

Минские пляжи подготовят к купальному сезону к 15 мая

23 марта 2021 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минские пляжи скоро начнут обустраивать к купальному сезону. В планах коммунальщиков привести в порядок пляжное оборудование, подсыпать песок на береговых линиях и очистить водную поверхность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские пляжи подготовят к купальному сезону к 15 мая-1

Благоустроят детские, игровые и спортивные площадки. На пляжах по традиции организуют выездную торговлю. Работы планируют завершить к 15 мая.

Минские пляжи подготовят к купальному сезону к 15 мая-4

Напомним, в списке минских пляжей – 21 обустроенная зона отдыха, расположенная на водохранилищах Дрозды, Заславское, Криница, Цнянское и Комсомольское озеро.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников
23 марта 2021 12:54

Они уже лечили больных с коронавирусом. В Витебском медуниверситете прошло распределение выпускников

«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса
23 марта 2021 12:47

«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?
23 марта 2021 12:34

«Неужели вы думаете, что с вами, с полицаями, будет здравомыслящий человек сотрудничать?» Что такое на самом деле BYPOL?