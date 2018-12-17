«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась традиционная рождественская ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернулись у Дворца спорта.

В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, можно найти всё, что создает праздничное настроение: елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Кроме того, посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем и просто весело провести время.

Отличная ярмарка. Пока людей мало, можно спокойно пройтись, посмотреть, выбрать. Хотим елочные игрушки, подарки.