«Хотим ёлочные игрушки, подарки». Что можно купить на рождественской ярмарке около Дворца спорта в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась традиционная рождественская ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернулись у Дворца спорта.
Новости Беларуси. В Минске открылась традиционная рождественская ярмарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торговые ряды развернулись у Дворца спорта.
В 32 павильонах, стилизованных под деревянные домики, можно найти всё, что создает праздничное настроение: елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Кроме того, посетители могут угоститься горячими блинами, свежей выпечкой, чаем и просто весело провести время.
Отличная ярмарка. Пока людей мало, можно спокойно пройтись, посмотреть, выбрать. Хотим елочные игрушки, подарки.
Молодежи хорошо и старикам нормально, отдыхать можно.
Добавим, ярмарка будет работать до середины января. А в новогоднюю ночь посетителей здесь ждут до 4 утра.
Кстати, 20 декабря на Октябрьской площади откроется долгожданная ярмарка в виде пчелиных сот.