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Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится

17 декабря 2018 17:34
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Новости Беларуси. Четыре вместо двух. Улицу Программистов в Минске расширят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительные работы уже начались. Сейчас движение по улице полностью перекрыто.

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

Это позволит выполнять работы открытым способом, что значительно дешевле. Сейчас строители занимаются перекладкой инженерных сетей. С этой задачей справятся за два месяца, а дальше займутся благоустройством.

Кроме расширения улицы, на остановках сделают «карманы» для транспорта.

Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится-1

Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится-3

Василий Тибеж, главный инженер ГП «Гордорстрой»:
Переустраиваются опоры освещения, причем таким образом, чтобы в перспективе здесь можно было пустить троллейбусное движение.

Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится-6

Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится-8

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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