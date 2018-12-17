Улицу Программистов в Минске расширят: что изменится

Новости Беларуси. Четыре вместо двух. Улицу Программистов в Минске расширят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Строительные работы уже начались. Сейчас движение по улице полностью перекрыто.

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

Это позволит выполнять работы открытым способом, что значительно дешевле. Сейчас строители занимаются перекладкой инженерных сетей. С этой задачей справятся за два месяца, а дальше займутся благоустройством.

Кроме расширения улицы, на остановках сделают «карманы» для транспорта.