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Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

17 декабря 2018 17:35
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Новости Беларуси. До Нового года осталось две недели. Самое время украшать дома и приобретать главный атрибут праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске-1

Начиная с этих выходных, в Минске откроется около 200 елочных базаров. Площадки будут работать с 10.00 до 19.00 часов. Покупателям предложат как живые ели, так и искусственные. Популярность приобретают нестандартные елки в черном цвете. Однако минчане предпочитают классику.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске-4

Классические елки, по старым традициям, чтобы был дух Нового года.

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске-7

Для меня елка должны быть только зеленой.

Сейчас можно ставить елки разных цветов: черного, белого...

Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске-10

Я очень консервативный человек. Всё должно быть естественным.

# Новый год # общество # Фотофакт

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