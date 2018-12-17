Какой должна быть новогодняя ёлка? Рассказывают прохожие в Минске

Новости Беларуси. До Нового года осталось две недели. Самое время украшать дома и приобретать главный атрибут праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. До Нового года осталось две недели. Самое время украшать дома и приобретать главный атрибут праздника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Начиная с этих выходных, в Минске откроется около 200 елочных базаров. Площадки будут работать с 10.00 до 19.00 часов. Покупателям предложат как живые ели, так и искусственные. Популярность приобретают нестандартные елки в черном цвете. Однако минчане предпочитают классику.
Классические елки, по старым традициям, чтобы был дух Нового года.
Для меня елка должны быть только зеленой.
Сейчас можно ставить елки разных цветов: черного, белого...
Я очень консервативный человек. Всё должно быть естественным.