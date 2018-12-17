Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Новости Беларуси. Ржавчина из-под крана. Жильцы дома на улице Мирошниченко борются с вредной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ржавчина из-под крана. Жильцы дома на улице Мирошниченко борются с вредной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сегодня в доме нет воды вообще – в очередной раз проводят промывку труб. Хотя зданию менее пяти лет. Показать, насколько ржавая вода течет из крана, возможности нет. Зато осталось видео.
С такой водой Ольга вместе с семьей живет больше года. Двухгодовалого Егора сегодня не застали. Ребенка отвезли к бабушке, ибо без воды ухаживать за малышом невозможно.
Ольга Смехович, житель дома № 43А:
Ребенка купать было невозможно. Мы без конца возвращались на старую квартиру, купали там ребенка.
Ребенок с нашего дома вместе с мамой оказался в инфекционной больнице.
Но даже это не заставило сотрудников водоканала предпринять меры. Промывки хватает на неделю-две, а потом снова «золотая» вода из крана. Назвать возможные причины загрязнения специалисты отказались. На все вопросы съемочной группы один ответ, наизусть выученный.
Дмитрий Апарович, начальник района по эксплуатации водопроводных сетей №1 УП «Минскводоканал»:
Мы на каждую жалобу выезжаем, отслеживаем, смотрим. После этого проводим регламентные работы на сетях. У нас вода удовлетворяет требованиям СанПиНа.