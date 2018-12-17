Почему в доме по улице Мирошниченко из крана течёт ржавая вода? СТВ разбирается в ситуации

Новости Беларуси. Ржавчина из-под крана. Жильцы дома на улице Мирошниченко борются с вредной водой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в доме нет воды вообще – в очередной раз проводят промывку труб. Хотя зданию менее пяти лет. Показать, насколько ржавая вода течет из крана, возможности нет. Зато осталось видео.

С такой водой Ольга вместе с семьей живет больше года. Двухгодовалого Егора сегодня не застали. Ребенка отвезли к бабушке, ибо без воды ухаживать за малышом невозможно.