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«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь

10 мая 2021 13:54
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Новости Беларуси. Авиакомпания Fly Baghdad начала полеты в белорусскую столицу. Первый самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск 10 мая. Борт встретили водной аркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь-1

Экипаж и представителей авиаперевозчика на взлетно-посадочной полосе встречали гостеприимно – с хлебом и солью. Новый прямой рейс по маршруту Багдад – Минск – Багдад станет регулярным. Летать самолеты будут дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Время полета – почти 4,5 часа.

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь-4

Авиапарк Fly Baghdad сегодня один из самых современных. Ожидается, что новый рейс, связывающий две столице, будет востребован у туристов и представителей бизнеса.

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша страна, Минск становятся очень популярным направлением для иракских туристов. Хочу сразу отметить, что это люди, которые обеспеченные, которые приезжают действительно познакомиться с нашей культурой, нашей цивилизацией. Это очень приятно. Убежден, что рейс будет популярен среди иракских граждан. У нас выстроена система туристического взаимодействия, и я думаю, что у этого рейса хорошие перспективы.

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь-10

Атиф Басим, генеральный директор крупного иракского туроператора:
Мы очень рады сегодня, ведь это наш первый авиарейс из Багдада в Национальный аэропорт Минск. Мы рады быть здесь, видеть вашу природу. Мы бы хотели дать больше возможностей нашим людям узнать о Беларуси, о ее традициях и воздушном туризме. Мы также хотим улучшить коммуникацию между нашими народами. Мы надеемся побывать здесь еще раз. Большое спасибо за эту возможность.

«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь-13

Напомним, из Ирака в Беларусь летают также самолеты «Иракских авиалиний». Компания предлагает рейсы по понедельникам и пятницам.

# Беларусь-Ирак # общество # Андрей Савиных # Атиф Басим # Фотофакт

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