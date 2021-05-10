«Хотим улучшить коммуникацию между нашими народами». Вторая авиакомпания из Ирака начала летать в Беларусь

Новости Беларуси. Авиакомпания Fly Baghdad начала полеты в белорусскую столицу. Первый самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск 10 мая. Борт встретили водной аркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж и представителей авиаперевозчика на взлетно-посадочной полосе встречали гостеприимно – с хлебом и солью. Новый прямой рейс по маршруту Багдад – Минск – Багдад станет регулярным. Летать самолеты будут дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Время полета – почти 4,5 часа.

Авиапарк Fly Baghdad сегодня один из самых современных. Ожидается, что новый рейс, связывающий две столице, будет востребован у туристов и представителей бизнеса.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна, Минск становятся очень популярным направлением для иракских туристов. Хочу сразу отметить, что это люди, которые обеспеченные, которые приезжают действительно познакомиться с нашей культурой, нашей цивилизацией. Это очень приятно. Убежден, что рейс будет популярен среди иракских граждан. У нас выстроена система туристического взаимодействия, и я думаю, что у этого рейса хорошие перспективы.

Атиф Басим, генеральный директор крупного иракского туроператора:

Мы очень рады сегодня, ведь это наш первый авиарейс из Багдада в Национальный аэропорт Минск. Мы рады быть здесь, видеть вашу природу. Мы бы хотели дать больше возможностей нашим людям узнать о Беларуси, о ее традициях и воздушном туризме. Мы также хотим улучшить коммуникацию между нашими народами. Мы надеемся побывать здесь еще раз. Большое спасибо за эту возможность.