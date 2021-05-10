Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение

Новости Беларуси. Современное педиатрическое отделение открылось в одном из самых молодых микрорайонов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь есть все необходимое для того, чтобы оперативно, а главное – эффективно оказывать помощь маленьким пациентам: от кабинетов врачей и клинико-диагностической лаборатории до отдельных кабинетов для функциональной диагностики, процедур и прививок. Продумана и инфраструктура. В доступе колясочная, пандус и лифт для людей с ограниченными возможностями.

Анастасия Крук, жительница Гомеля:

Я считаю, что очень важно. Потому что это микрорайон, в котором очень много маленьких детей. И не только маленьких – вообще детей. И то, что открыли здесь педиатрическое отделение – это играет важную роль в жизни микрорайона. Обеспечит нам больше возможности приходить сюда. Никуда не нужно будет ездить, сдавать анализы – мы будем здесь, на месте.

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

Открытие этого педиатрического отделения позволит максимально в шаговой доступности приблизить первичную медицинскую помощь детскому населению в 104 микрорайоне. Мы сегодня говорим, что первичная медицинская помощь будь то взрослым, будь то детям – это повседневная медицина, которая должна быть доступна с 8 утра до 8 вечера. Ежедневно.