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Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение

10 мая 2021 12:06
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Новости Беларуси. Современное педиатрическое отделение открылось в одном из самых молодых микрорайонов Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение-1

Здесь есть все необходимое для того, чтобы оперативно, а главное – эффективно оказывать помощь маленьким пациентам: от кабинетов врачей и клинико-диагностической лаборатории до отдельных кабинетов для функциональной диагностики, процедур и прививок. Продумана и инфраструктура. В доступе колясочная, пандус и лифт для людей с ограниченными возможностями.

Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение-4

Анастасия Крук, жительница Гомеля:
Я считаю, что очень важно. Потому что это микрорайон, в котором очень много маленьких детей. И не только маленьких – вообще детей. И то, что открыли здесь педиатрическое отделение – это играет важную роль в жизни микрорайона. Обеспечит нам больше возможности приходить сюда. Никуда не нужно будет ездить, сдавать анализы – мы будем здесь, на месте.

Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение-7

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
Открытие этого педиатрического отделения позволит максимально в шаговой доступности приблизить первичную медицинскую помощь детскому населению в 104 микрорайоне. Мы сегодня говорим, что первичная медицинская помощь будь то взрослым, будь то детям – это повседневная медицина, которая должна быть доступна с 8 утра до 8 вечера. Ежедневно.

Приблизить первичную медпомощь детям. В новом микрорайоне Гомеля открыли современное педиатрическое отделение-10

В отделении будут обслуживаться более 4 000 детей. Для удобства в филиале организована предварительная электронная запись: через сайт talon.by и с помощью интернет-регистратуры.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Екатерина Цитко # Фотофакт

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