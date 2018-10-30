«Хотим составить конкуренцию живому стилисту». Белорусская разработка подбирает одежду и показывает, где купить
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – основатель компании-разработчика Кирилл Сидорчук и PR-директор компании-разработчика Владислав Кулецкий.
Владислав Кулецкий, PR-директор компании-разработчика:
Это движок, который встраивается в любую технологию, его можно везде встроить.
Можно сказать, что это ваш личный умный стилист.
Можно делать покупки, совершать какие-то действия на сайте, и он сможет вам предложить именно тот лук, который вам подойдёт, какой модный стиль вам предложить. Исходя из ваших покупок, он узнает все ваши характеристики и сможет предложить вам то, что будет отлично сидеть на вас.
Но вы, в основном, ориентируетесь на американский рынок?
Кирилл Сидорчук, основатель компании-разработчика:
Мы открыты к разговорам и на нашем рынке, и в России.
Владислав Кулецкий:
Такая технология будет интересна абсолютно всем. Я думаю, так как это белорусские начинания, то нашим компаниям это было бы вдвойне интересней – начать что-то глобальное со своими соотечественниками.
Кирилл Сидорчук:
Наша первоначальная задача была – действительно, сделать бесплатного помощника для каждого человека. Наша первая цель была – дать каждому человеку, вне зависимости от социального положения, от уровня дохода, иметь возможность в любое время из любого места, имея Интернет, получить такие рекомендации. И если говорить о будущем, то мы как-таки хотим составить конкуренцию живому стилисту. Это не сейчас, возможно, через год, через три, пять.
То есть, я хочу купить, например, кофту – это приложение говорит мне, где можно купить, какие есть размеры, цвет и дальше ещё подбирает рубашку и брюки под эту кофту?
Кирилл Сидорчук:
Да. У нас есть несколько фишек.
Одна из них – найти одежду по фото.
То есть, если вам что-то понравилось, вы сделали фото, или из Интернета закинули её в приложение, и мы показали, где купить в магазинах именно наших партнеров. Ещё один функционал – вы можете взять любую вещь из вашего гардероба, сфотографировать её, закинуть её к нам и получить советы, с чем её носить и сразу же купить.
Как происходит сам подбор вещей: это работа стилистов или это происходит автоматически?
Кирилл Сидорчук:
Признаемся, что мы не консультируемся со стилистами. Наша задача – научить алгоритм, понимать всё, знать всё и постоянно обучаться.
Есть ли у этого алгоритма понимание, как меняется мода на цвет, текстуру?
Кирилл Сидорчук:
Да. На этом он и учится. Мы анализируем огромные массивы визуальной информации о том, что есть мода, и пытаемся оттуда вытягивать какие-то правила стиля. И по этим правилам мы даём наши рекомендации.
Приложение платное или бесплатное?
Кирилл Сидорчук:
Я внесу корректировку: понятие «приложение» – это то, что есть у вас в телефоне и вы этим пользуетесь. Это вопросы немножко о бизнесе. Сейчас мы находимся в В2В сегменте – это значит, что мы продаём свою технологию бизнесам, которые продают одежду. Приведём пример.
Есть какой-то бренд, и у него на сайте есть эта технология.
То есть, вы сможете воспользоваться ей, только заходя к нему и только покупая вещи от него. Для пользователя она совершенно бесплатна, а для продавца – это инструмент привлекать пользователей, создавать больше какой-то вирусный эффект вокруг своей платформы.
Почему вы стали работать именно с одеждой, а не с автомобилями, цветами и прочим?
Кирилл Сидорчук:
У одежды очень много атрибутов.
В данный момент в нашей модели более 500 атрибутов учитывается.
Имеется в виду и цвет, и форма и какие-то детали. Короткие рукава, длинные, какие-то металлические элементы одежды и так далее. Мы специально начали с одежды, у нас есть в планах расширять эту технологию до предметов интерьера. Нам задавали такой вопрос, почему бы себе не выбрать наряд по наряду своей второй половинки. На самом деле, мы над этим тоже думаем. Можно попробовать это сделать, если даст какие-то результаты.