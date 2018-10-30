«Хотим составить конкуренцию живому стилисту». Белорусская разработка подбирает одежду и показывает, где купить

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – основатель компании-разработчика Кирилл Сидорчук и PR-директор компании-разработчика Владислав Кулецкий. Владислав Кулецкий, PR-директор компании-разработчика:

Это движок, который встраивается в любую технологию, его можно везде встроить. Можно сказать, что это ваш личный умный стилист. Можно делать покупки, совершать какие-то действия на сайте, и он сможет вам предложить именно тот лук, который вам подойдёт, какой модный стиль вам предложить. Исходя из ваших покупок, он узнает все ваши характеристики и сможет предложить вам то, что будет отлично сидеть на вас.

Но вы, в основном, ориентируетесь на американский рынок? Кирилл Сидорчук, основатель компании-разработчика:

Мы открыты к разговорам и на нашем рынке, и в России. Владислав Кулецкий:

Такая технология будет интересна абсолютно всем. Я думаю, так как это белорусские начинания, то нашим компаниям это было бы вдвойне интересней – начать что-то глобальное со своими соотечественниками. Кирилл Сидорчук:

Наша первоначальная задача была – действительно, сделать бесплатного помощника для каждого человека. Наша первая цель была – дать каждому человеку, вне зависимости от социального положения, от уровня дохода, иметь возможность в любое время из любого места, имея Интернет, получить такие рекомендации. И если говорить о будущем, то мы как-таки хотим составить конкуренцию живому стилисту. Это не сейчас, возможно, через год, через три, пять. То есть, я хочу купить, например, кофту – это приложение говорит мне, где можно купить, какие есть размеры, цвет и дальше ещё подбирает рубашку и брюки под эту кофту? Кирилл Сидорчук:

Да. У нас есть несколько фишек. Одна из них – найти одежду по фото. То есть, если вам что-то понравилось, вы сделали фото, или из Интернета закинули её в приложение, и мы показали, где купить в магазинах именно наших партнеров. Ещё один функционал – вы можете взять любую вещь из вашего гардероба, сфотографировать её, закинуть её к нам и получить советы, с чем её носить и сразу же купить.

Как происходит сам подбор вещей: это работа стилистов или это происходит автоматически? Кирилл Сидорчук:

Признаемся, что мы не консультируемся со стилистами. Наша задача – научить алгоритм, понимать всё, знать всё и постоянно обучаться. Есть ли у этого алгоритма понимание, как меняется мода на цвет, текстуру? Кирилл Сидорчук:

Да. На этом он и учится. Мы анализируем огромные массивы визуальной информации о том, что есть мода, и пытаемся оттуда вытягивать какие-то правила стиля. И по этим правилам мы даём наши рекомендации. Приложение платное или бесплатное? Кирилл Сидорчук:

Я внесу корректировку: понятие «приложение» – это то, что есть у вас в телефоне и вы этим пользуетесь. Это вопросы немножко о бизнесе. Сейчас мы находимся в В2В сегменте – это значит, что мы продаём свою технологию бизнесам, которые продают одежду. Приведём пример. Есть какой-то бренд, и у него на сайте есть эта технология. То есть, вы сможете воспользоваться ей, только заходя к нему и только покупая вещи от него. Для пользователя она совершенно бесплатна, а для продавца – это инструмент привлекать пользователей, создавать больше какой-то вирусный эффект вокруг своей платформы.