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«Все области у нас относительно чистые». Как проходит мониторинг окружающей среды в Беларуси

30 октября 2018 09:39
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Национальной системе мониторинга окружающей среды Республики Беларусь – 25 лет. В эти дни в Минске состоится международная научная конференция, посвящённая важному событию.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ консультант управления аналитической работы науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Каминская.

Что представляет собой Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь? Как происходит мониторинг? Какие цели международной научной конференции? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Елена Каминская # Фотофакт

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