«Все области у нас относительно чистые». Как проходит мониторинг окружающей среды в Беларуси

Национальной системе мониторинга окружающей среды Республики Беларусь – 25 лет. В эти дни в Минске состоится международная научная конференция, посвящённая важному событию.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления аналитической работы науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды – Елена Каминская.

Что представляет собой Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь? Как происходит мониторинг? Какие цели международной научной конференции? Узнаете, посмотрев видеоматериал.