Петров день. Рассказываем о традициях праздника, и что нельзя делать в этот день

12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла, а также завершение поста, который начался почти месяц назад. Что нельзя делать в день святых апостолов, а также какие традиции есть у этого праздника – читайте в нашем материале.

Что нельзя делать в Петров день

Запрещался тяжёлый физический труд. В этот день следовало посвятить себя духовной жизни, а не обычной. С другой стороны, если человеку по графику выпало работать в этот праздник, то это не будет считаться нарушением церковных правил.

Нельзя было венчаться в День Петра и Павла. Однако не запрещается оформлять обычный брак и устраивать в этот день свадебное торжество.

Запрещалось убирать еду со стола до конца дня. Считалось, что в гости могут прийти ушедшие из жизни родственники, поэтому для них нужно было оставить стол накрытым. Кстати, среди прочих угощений должны быть блюда из рыбы, поскольку Пётр считается покровителем рыбаков.

Традиции праздника

В День Петра и Павла принято молиться о здоровье, хорошем урожае и помощи в рыболовстве.

Считалось, что в этот день лето набирает свою полную силу. Есть примета, что если кукушки замолкают за неделю до Петрова дня, то ожидается ранняя зима. А если птицы продолжают куковать и после 12 июля, то зима будет поздней.

В этот праздник принято было водить хороводы, устраивать гулянья и качаться на качелях. В некоторых местах мимо костров люди проводили домашних животных. Считалось, что дым защищал их от болезней.

Накануне Петрова дня было принято наводить порядок в доме и выбрасывать мусор. Что касается начала дня, то считалось важным проснуться пораньше, чтобы увидеть рассвет.