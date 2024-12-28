«Хотели показать зубы России, Китаю, Индии». Почётный консул Беларуси в Белграде о бомбёжках НАТО

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:

НАТО тогда был на пике своей мощи, однополярный мир был на пике своего развития. Проще говоря, они могли делать все, что им вздумается. Им не требовалось согласия ООН, они не боялись России, которая тогда еще была слаба. Китай тогда тоже был еще в стороне. Наша страна тогда стала примером: вот что ожидает всех, кто хочет быть независимым. В 1999-м нас попытались убить, но они убили международное право. Очевидно, преуспели в этом.

Сергей Малиновский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии:

То, что произошло в 1999 году, это был ящик Пандоры, после которого процессы, приведшие к нынешней ситуации, к тем конфликтам, которые мы сегодня имеем, как раз во многом определялись тем, что было совершено НАТО в 1999 году. И в Сербии, и в Беларуси, и во все большем количестве стран присутствует понимание необходимости построения такой системы безопасности, которая бы была общей для всех, а не только для каких-то избранных.