Хотел обыкновенный деревянный дом, а построили хоромы. Зачем Хрущёв строил резиденцию в Беловежской пуще?

Почему Никита Хрущев решил построить резиденцию в Беловежской пуще. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Беловежская пуща испокон веков слыла излюбленным местом для охоты. Сначала королей и императоров, а спустя столетия и генсеков. В 1957 году начинается новая история пущи. Годом ранее Никита Хрущев побывал с рабочим визитом в Югославии.

Руслан Книга, научный сотрудник научного отдела ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»:

Броз Тито пригласил его поохотиться к себе, в Югославию. Хрущеву очень понравилось, он увидел, что охота организовывается на самом лучшем уровне. Ему понравились охотничьи домики, в которых он жил. После этого он его пригласил в Крым на охоту.

Но мысль о подобном югославскому собственном охотничьем рае не покидала Хрущева. Вернувшись на родину, он тут же вплотную занялся этим вопросом. Рассмотрев варианты в Подмосковье, на Урале, он в итоге остановился на Беларуси. Сюда тотчас направили десант из лучших архитекторов и строителей.

Анна Денгубенко, научный сотрудник ЗОХ «Беловежская пуща» в 80-90 гг.:

Был построен охотничий павильон, потому что разместить Хрущева было негде с его свитой. Сушили паяльными лампами, к приезду готовились. Как наши люди шутят: яблони вместе с яблоками высаживали для озеленения.

Резиденцию решили возводить в самом сердце пущи на месте старой деревни Вискули. Камень привозили из Урала, мрамор из Кавказа. Со стилем не мудрили и остановились на самом модном тогда – сталинском ампире. На все про все ушло буквально полгода. Хрущев приехал принимать работу 5 января 1958-го. Несмотря на проделанную работу, увиденным Никита Сергеевич остался недоволен.

Руслан Книга:

Он посетил дом, который ему построили, он был в шоке в прямом смысле этого слова. Он хотел себе обыкновенный деревянный дом, который пах бы сосной, елью, природой. Одноэтажный, максимум двухэтажный. А тут построили то же самое, что в Москве. Это здание ему сразу напомнило Москву.

Получив нагоняй от Хрущева, строители тут же взялись возводить финские деревянные домики. Скромными их назвать тоже сложно: несколько спален, немецкие камины. Впрочем, в них он так ни разу и не переночует. При том, что охотиться в пуще генсек будет семь раз. Именно Хрущев проложит в пущу дорогу для номенклатуры.

Сергей Валявкин, ведущий охотовед ЗОХ «Беловежская пуща» в 60-80 гг.:

Впервые я Никиту Сергеевича Хрущева увидел, когда готовилась охота. Нас собрали, построили, идет Никита Сергеевич с рогулькой, за ним охранник с ружьем. Приступили к организации охоты. В загонке обычно кроме нас, сотрудников пущи, подбирались строго, через одного в загонке шел сотрудник КГБ.

В первые три дня во время того самого первого визита он не охотился, сославшись на отсутствие интереса. Некоторые спишут это на рождественские праздники. И хоть сам Хрущев был человеком неверующим, гневить местных не захотел. И взялся за ружье едва ли не перед самым отъездом.

Руслан Книга:

Организовать охоту Хрущева – это было самое трудное по сравнению с Брежневым и другими вышепоставленными особами. Если ему что-то не нравилось, он сразу прыгал в машину, хлопал дверью и ехал. Все не понимали, что происходит, и сразу должны были за ним ехать.

Зато Брежнев отличался куда более тихим нравом. Охотиться с Леонидом Ильичем было за радость для работников пущи. Хоть был он здесь редким гостем (наведывался всего три раза), его приездов всегда ждали с большим воодушевлением.