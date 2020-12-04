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Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?

04 декабря 2020 14:07
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Новости Беларуси. Отделение почтовой связи Минск-60 сегодня, 4 декабря, открылось после ремонта. Ежедневно операторы обслуживают здесь до 500 клиентов. Почта находится рядом с вокзалом.  

Здание преобразилось не только внешне – расширен и комплекс услуг.  

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-1

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-3

Например, можно получить почтовое отправление с помощью СМС-кода. Для этого клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить заявление и пройти идентификацию в отделении почтовой связи. По прибытию посылки на мобильный телефон будет приходить специальный код. Соответственно, отправление можно будет получить без паспорта.  

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-6

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-8

В отделении также установлены платежно-справочные терминалы. Оплата в них проводится без комиссии. Для клиентов организована электронная очередь.   

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-11

Людмила Шиманская, начальник производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:  
Отделение почтовой связи оснащено современной техникой, а также аудио- и видеонаблюдением. Это единственное отделение почтовой связи (Минск-60), которое оказывает услугу по пути, то есть это пересылка посылок в упрощенной упаковке сегодня на завтра. Это позволяет отправителю вне очереди отправить почтовое отправление в пределах нашей республики, не взвешивая.  

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-14

Я часто пользуюсь услугами данного отделения, потому что оно очень удобно расположено – в центре города, возле железнодорожного вокзала. Также здесь можно отправить крупногабаритные отправления, которые, к сожалению, в некоторых отделениях недоступны на сегодняшний момент.   

Отделение некоторое время было на ремонте. Сегодня произошло открытие. Очень радует современный дизайн.  

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-17

Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?-19

Также в обновленном почтовом отделении предусмотрены все условия для обслуживания людей с инвалидностью. Здесь установлен пандус, расширены дверные проемы, есть тактильная плитка и специальная кнопка вызова сотрудника.  

Ближе к рождественским праздникам Белпочта откроет также обновленное отделение № 114 на проспекте Независимости.  

# Почта Беларуси # общество # Людмила Шиманская # Фотофакт

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