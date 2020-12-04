Как изменилось отделение почтовой связи Минск-60 после ремонта и какие услуги здесь предлагают?

Новости Беларуси. Отделение почтовой связи Минск-60 сегодня, 4 декабря, открылось после ремонта. Ежедневно операторы обслуживают здесь до 500 клиентов. Почта находится рядом с вокзалом. Здание преобразилось не только внешне – расширен и комплекс услуг.

Например, можно получить почтовое отправление с помощью СМС-кода. Для этого клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить заявление и пройти идентификацию в отделении почтовой связи. По прибытию посылки на мобильный телефон будет приходить специальный код. Соответственно, отправление можно будет получить без паспорта.

В отделении также установлены платежно-справочные терминалы. Оплата в них проводится без комиссии. Для клиентов организована электронная очередь.

Людмила Шиманская, начальник производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:

Отделение почтовой связи оснащено современной техникой, а также аудио- и видеонаблюдением. Это единственное отделение почтовой связи (Минск-60), которое оказывает услугу по пути, то есть это пересылка посылок в упрощенной упаковке сегодня на завтра. Это позволяет отправителю вне очереди отправить почтовое отправление в пределах нашей республики, не взвешивая.

Я часто пользуюсь услугами данного отделения, потому что оно очень удобно расположено – в центре города, возле железнодорожного вокзала. Также здесь можно отправить крупногабаритные отправления, которые, к сожалению, в некоторых отделениях недоступны на сегодняшний момент. Отделение некоторое время было на ремонте. Сегодня произошло открытие. Очень радует современный дизайн.