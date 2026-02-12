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Зеленский отказался от встреч по урегулированию в РФ и Беларуси

12 февраля 2026 08:14
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Зеленский отказался от встреч по урегулированию в РФ и Беларуси-0

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не готов к проведению переговоров на территории РФ или Беларуси, но допускает встречи в США, Европе или в нейтральных странах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее лидер России Владимир Путин предлагал провести диалог в Москве, но Зеленский отказался, подчеркнув свою подготовленность к обсуждению вопросов урегулирования конфликта в любом другом формате.

Между тем, в Абу-Даби уже состоялись два раунда закрытых переговоров с участием делегаций из Украины, России и США - 23-24 января и 4-5 февраля.

Фото: pixabay

# Международная политика

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