«Хорошо, что известных людей хоронят в таком доступном месте. Мы можем здесь пройти, постоять и вспомнить о них»

Новости Беларуси. День поминания предков. На Радуницу в Беларуси принято после службы в храме посещать могилы близких и родных. Многие, как и наши предки, приносят на кладбище куличи и другие обрядовые блюда.
Священники напоминают: главное назначение Пасхи для усопших — память о них.
О белорусах, которые дороги каждому сердцу, 25 апреля говорили на Восточном кладбище в Минске.
Горожане:
Салея я тоже знала, у меня сын с ним играл вместе. Поэтому я считаю, что это хорошо, что известных людей хоронят в таком доступном месте. Когда мы посещаем могилы своих родственников, своих предков, мы можем здесь пройти, постоять и вспомнить об этих людях.
Всегда люди в этот день стараются прийти сюда, чтобы почтить память и побывать у близких.
(У могилы Александра Тихоновича.) Душа народа, можно говорить, белорусского. Он нам согревал душу.
Истоки Радуницы лежат в язычестве, традиции со временем адаптировала церковь.
В этот день более миллиона белорусов посещают кладбища по всей стране, в том числе – размещенные в зоне отчуждения.
Попасть на загрязненные территории сегодня можно без специальных пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.