«Хорошо, что известных людей хоронят в таком доступном месте. Мы можем здесь пройти, постоять и вспомнить о них»

Новости Беларуси. День поминания предков. На Радуницу в Беларуси принято после службы в храме посещать могилы близких и родных. Многие, как и наши предки, приносят на кладбище куличи и другие обрядовые блюда.

Священники напоминают: главное назначение Пасхи для усопших — память о них.

О белорусах, которые дороги каждому сердцу, 25 апреля говорили на Восточном кладбище в Минске.