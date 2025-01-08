Брестские врачи в 6 раз увеличили количество операций по эндопротезированию крупных суставов

В Беларуси продолжается масштабная работа по сокращению листа ожидания пациентов, которые нуждаются в эндопротезировании суставов. Напомним, такое поручение дал глава государства, и сегодня это один из трендов отечественной медицины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача – расширить практику таких вмешательств в регионах. В Бресте количество подобных операций уже увеличили в 6 раз. Травматологическое отделение городской больницы преобразовано в современный ортопедический центр. Сейчас он крупнейший в регионе.

Если 5 лет назад врачи выполняли всего около 150 вмешательств в год, то в 2024 году было проведено более 700 операций по замене коленных и тазобедренных суставов. Новый импульс развитию этого направления медицины в мае 2023 года придало распоряжение Президента. В ортопедическом отделении брестской больницы кардинально пересмотрели формат работы. Организовали круглосуточное дежурство. Это помогло увеличить пропускную способность клиники. Кроме того, закупили современное оборудование. В плюс также своевременное снабжение отечественными компонентами эндопротезов.

Андрей Мокров, главный врач Брестской центральной городской больницы:

Выделены специальные реанимационные палаты для пациентов ортопедо-травматологического профиля, нуждающихся в оперативном лечении. У нас появились современные моторные системы, передвижные рентген-аппараты, которые значительно улучшили работу врачей – травматологов-ортопедов и позволили выполнять данный объем оперативного вмешательства.

Валентин Мулица, заведующий ортопедическим отделением Брестской центральной городской больницы:

Врачи-ортопеды владеют методикой эндопротезирования крупных суставов, что помогает нам в работе: когда человека оперирует сам доктор и одновременно ему должны ассистировать два ассистента. В настоящий момент очереди на эндопротезирование тазобедренного сустава ожидают более 500-540 пациентов, а в очереди на эндопротезирование коленного сустава порядка 870 человек, которые ожидают этой операции.

Валентина Дацик в ортопедическом отделении повторно. В апреле ей уже успешно провели операцию по установке левого тазобедренного сустава. На очереди – правый. За учителя начальных классов переживают и дети, и родители. В силу профессии Валентине много времени приходится проводить на ногах. После первой операции качество ее жизни значительно улучшилось.