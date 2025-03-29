Акцент на натуральные материалы – почему Лепельский край популярен среди туристов?

Экотуризм на Лепельщине зародился около 20 лет назад и сегодня находится на пике популярности. Почему именно этот край так ценится отдыхающими – в нашем следующем сюжете.

Туризм в Беларуси необходимо сделать национальным проектом. Это одно из поручений Президента. И для этого есть все основания. Наша страна обладает неповторимым самобытным колоритом, богатым историческим наследием и невероятно красивой природой. К слову, экотуризм сейчас очень популярен в мире. И этим можно и нужно умело пользоваться на белорусской земле.

Беларусь – страна рек и озер, лесов и полей в самом центре Европы – ежегодно привлекает гостей из разных уголков мира. Туристическая индустрия сегодня не уступает ни одной другой отрасли по значимости и потенциалу. А значит, остается только его развить. Начинать можно уже сейчас: с наступлением настоящей весны поток путешественников заметно увеличился.

Природные богатства Беларуси позволяют активно развивать в стране и экотуризм. Когда в Европе он только зарождался, у нас уже строили базы отдыха с акцентом на натуральные материалы. На это направление сделали ставку и в Лепельском районе. Уникальный регион Витебской области, где более половины площадей покрыто лесами. Зеленое ожерелье растянулось почти на 100 тысяч гектаров. Разбавляет эту красоту голубая гладь озер. Водно-болотные угодья региона заслуживают отдельного внимания.